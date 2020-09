Rufián assenyala que el retard de la taula de diàleg no és culpa d'ERC i evita citar Torra directament

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assenyalat aquest dimecres que el responsable del retard de la taula de diàleg entre La Moncloa i la Generalitat no és ERC i entén que tampoc no és culpa del president espanyol, Pedro Sánchez, ni d'Unides Podem. "Ens en queda un", ha dit sense citar expressament el president del Govern, Quim Torra.

"Cal recordar que en aquesta taula hi ha dos governs i quatre partits molt diferents", ha explicat Rufián en unes declaracions a TVE que ha recollit Europa Press, en les quals ha dit que la ciutadania sap i entén "per què" la reunió no s'ha celebrat "entre la Diada i la més que probable inhabilitació de Torra". "Hi haurà més oportunitats, no cal comprar sogues ni començar-nos a acusar els uns als altres", ha recalcat.

Sobre el responsable que aquesta reunió encara no s'hagi celebrat, el diputat d'ERC ha assegurat que per la seva formació no serà. "Cadascú pot extreure els seus càlculs i conclusions", ha explicat Rufián.

D'aquesta manera, ha assenyalat que JxCat i el PDeCat tenen "un enrenou intern" que ERC respecta. "Entenem que cadascú té els seus plans i problemàtiques (...) Quan estiguin preparats, doncs ens podrem reunir", ha sostingut.

Sobre les trobades amb la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i el vicepresident segon, Pablo Iglesias, el portaveu parlamentari d'ERC ha insistit que si el Govern central vol "uns pressupostos d'esquerres" és complicat fer-ho amb Ciutadans, un "partit de dretes que governa amb Ayuso i amb Vox a Andalusia". "És objectiu dir-ho", ha reclamat Rufián, que ha afirmat que amb Iglesias comparteix "més visions" i que la trobada amb Calvo "serà més protocol·lària".

Rufián mantindrà aquest dimecres una reunió pública amb el vicepresident segon i líder de Podem, Pablo Iglesias, per abordar les negociacions per als pressupostos generals i la taula de negociació entre els governs català i espanyol. Segons Rufián, tots dos parlaran "de l'escenari que s'obre" en aquesta negociació pressupostària, tant pel que "tenim ja" com pel que "tindrem demà". Rufián ha insistit que no és el mateix un acord entre el govern de coalició i les forces que van donar suport a la moció de censura que un amb el partit d'Inés Arrimadas.