Torra reivindica la seva gestió malgrat que els recursos «desapareixen en el forat negre de Madrid»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicat aquest dimecres la gestió del seu govern durant la legislatura i, especialment, durant la pandèmia del coronavirus, però ha criticat que els recursos que es generen a Catalunya "desapareixen absorbits en el forat negre de Madrid".

En la seva intervenció durant el debat de política general al Parlament, ha repassat les conseqüències econòmiques i socials de la crisi sanitària, però ha reivindicat que el Govern "s'ha deixat la pell" per combatre aquesta situació.

Torra ha insistit en la necessitat que la Generalitat tingui més eines i recursos, i considera que amb la independència és més probable que passi: "Quantes més eines tinguem al nostre abast, millor. Com més responsables dels nostres actes siguem, millor. Quants més recursos tinguem, més efectius. Com més àgils i resilients puguem ser, millor. I sent un país lliure, tenim més garanties".

El president ha destacat que el Govern ha aprovat moltes de les iniciatives a les quals s'havia compromès i ha recalcat l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2020, "que semblaven impossibles".

Ha definit aquests comptes com la primera pedra per a la reconstrucció després de la pandèmia i ha assenyalat que augmenten en gairebé 3.000 milions d'euros la despesa no finalista de la Generalitat: "Una ampliació necessària però no suficient. Perquè necessitem més recursos. Els nostres recursos, els que generem els catalans desapareixen absorbits en el forat negre de Madrid".

«Interferència judicial i política»



Torra ha afirmat que és el seu tercer debat de política general i ha criticat que tots hagin estat marcats per "la interferència judicial i política de l'Estat espanyol en forma de repressió", que no permet que el Parlament funcioni amb normalitat, segons ell.

Així mateix, ha lamentat que la legislatura estigui marcada per "la repressió incessant i la interferència dels estaments de l'Estat en la vida política de Catalunya", tot i que ha dit que aprofundirà sobre aquesta qüestió més endavant en el seu discurs.

"La gestió d'aquesta legislatura no s'entén sense la covid-19 i tampoc no es pot deslligar de la voluntat de ser un país lliure i de la repressió com a mar de fons, tant amb el govern de Mariano Rajoy com amb el de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias", ha sentenciat.