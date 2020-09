Artés té la primera escola del Bages que ha de tancar una classe per covid

L'escola Doctor Ferrer d'Artés va activar ahir el protocol de covid-19 després de registrar un cas de coronavirus al centre. Es tracta d'un estudiant de primer de primària que ahir va saber que havia donat positiu en una prova PCR. Per tal d'evitar la propagació del virus, el grup classe amb qui l'infant comparteix aula romandrà aïllat durant catorze dies. Davant d'aquest contagi, l'escola d'Artés esdevé el primer centre de la comarca que aplica el pla d'actuació davant d'un cas de covid-19.

Tal com marca el protocol, el grup bombolla del qual forma part l'infant haurà de quedar confinat durant dues setmanes. Des del centre educatiu, ja s'ha informat les famílies afectades, així com la resta de la comunitat educativa. La directora del centre, Elena Lloses, explica que els alumnes afectats podran seguir les classes de forma telemàtica durant les properes setmanes. «Demà al matí (avui per al lector) procedirem a informar degudament les famílies sobre el sistema per continuar les classes», explica la directora.

L'escola d'Artés va rebre l'avís ahir al matí a través del Centre d'Atenció Primària del poble. Tan bon punt l'equip directiu va tenir constància d'aquesta informació, es va posar en contacte amb els Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central i amb el Servei d'Epidemiologia de Catalunya. Un cop es va activar el protocol per fer front a un cas de coronavirus al centre, es va avisar les famílies del grup classe per tal que a la tarda els infants ja no acudissin a l'escola. «Ahir mateix es va sotmetre a una prova PCR tots els estudiants i el tutor que formen part del grup bombolla, així com també els germans d'aquests alumnes, els quals s'hauran de mantenir aïllats fins a saber el resultat de la prova», afirma la directora.

La directora posa en relleu la «celeritat»i «l'eficiència» amb què s'ha gestionat l'aïllament d'aquest grup classe de primer de primària que no arriba a la vintena d'alumnes. De fet, Lloses confirma que la ràtio d'alumnes de la majoria de cursos de l'escola no van més enllà dels vint alumnes. «Només fa tres dies que hem iniciat el curs i hem seguit les mesures fil per randa. L'infant que ha donat positiu per coronavirus va acudir a l'escola dilluns i dimarts sense una simptomatologia aparent», manifesta Lloses. Amb tot, ahir, dimecres, es va saber el resultat d'una prova que se li havia fet en les dar-reres hores.

L'alcalde d'Artés, Enric Forcada, també seguia de prop el cas ahir a la tarda. El batlle assegura que totes les famílies estan degudament informades sobre el cas covid que s'ha registrat a l'escola, «així com també els centres d'activitats extraescolars on l'infant assistia regularment durant la setmana». D'altra banda, Forcada també fa una crida a la tranquil·litat de la població i posa de manifest que «l'escola està aplicant totes les mesures per fer front al virus».

34 grups confinats a Catalunya

La notícia de l'alumne positiu confirmat a l'escola d'Artés va coincidir ahir amb l'actualització, per part de la Generalitat, sobre el nombre de grups classe confinats arreu de Catalunya. El nombre total s'ha doblat en 24 hores i ha passat dels 17 de dimarts als 34 d'ahir. En la llista que ahir presentava el Govern català, però, encara no figurava el cas d'Artés.

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, va apuntar que encara són «pocs casos», que no permeten valorar l'impacte epidemiològic de l'obertura dels centres escolars. Va insistir però que l'evidència que es té i les experiències d'altres països fan pensar que «la major part dels casos que es veuran en infants seran positius que no s'hauran contagiat en l'àmbit escolar sinó fora». Va afegir que els centres no actuarien com un «amplificador» de la transmissió, sinó que patiran la situació de l'entorn, que va reconèixer que no és del tot positiva. Amb tot, va afirmar que als centres on s'estan detectant casos s'hi estan enviant els equips per fer els cribratges corresponents.