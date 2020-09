Crema sense control una nau industrial a Sant Feliu de Llobregat

Una nau industrial de Sant Feliu de Llobregat crema sense control des de poc després de les sis de la tarda, segons han informat els Bombers. El cos d'emergències indica que a partir de les primeres informacions, les flames s'haurien originat en un dipòsit de combustible al mig de la indústria. Els Bombers han enviat 24 dotacions a un incident que segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no ha causat ferits. Els treballadors han estat evacuats prèviament. Segons indica Protecció Civil, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 96 trucades per l'incendi, que ha provocat una columna de fum molt visible. Els Bombers treballen des de l'exterior de la nau per evitar propagacions cap a la resta de l'empresa i cap a altres naus adjacents.





??Us deixem unes imatges de l'incendi d'indústria a #SantFeliudeLlobregat. Segons les darreres informacions, el foc està cremant la nau totalment. Ara ja hi són 24 dotacions #bomberscat al lloc pic.twitter.com/99dtrF0iRm — Bombers (@bomberscat) September 17, 2020