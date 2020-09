Les DO catalanes preveuen la pèrdua d'un terç de la collita de raïm a tot Catalunya a causa del míldiu

Les 11 denominacions d'origen vitivinícoles catalanes s'han trobat aquest dijous a la Finca Can Feixes per fer balanç de com està anant la campanya de la verema, greument afectada per la plaga del míldiu. A falta de les dades definitives, creuen que a nivell general es pot perdre un terç de la collita, tot i que constaten que la qualitat del raïm no s'ha vist afectada. D'altra banda, també han explicat que enguany la verema s'ha avançat uns 8 o 9 dies. Les DO també han constatat que està sent un any "molt difícil" per la covid-19 amb importants pèrdues econòmiques. Per plantar cara a la crisi, les DO han engegat una campanya promocional conjunta i també s'ha creat la primera edició de la Setmana del Vi Català (del 9 al 15 de novembre).

Els presidents de les 11 DO catalanes han posat sobre la taula la situació que travessa el sector del vi a Catalunya i han fet balanç de la campanya de la verema d'enguany, que en aquests moments es troba a l'equador. En nom de totes les DO ha parlat el president de la DO Conca de Barberà, Bernat Andreu, que ha dit que la verema arriba en un moment extraordinari per la crisi sanitària de la covid-19. Segons ell, la caiguda de vendes, provocada pel tancament del canal Horeca –que representa el 60% del consum de vi al país- ha estat un dels perjudicis que ha patit el sector, juntament amb l'aturada de les exportacions.

Andreu ha fet balanç de l'inici de la verema, marcada per la plaga del míldiu, que ha afectat greument a la viticultura ecològica. Des de les denominacions d'origen, s'estima que la reducció global de la verema 2020 respecte l'any passat podria situar-se entorn del 30-35%, tot i que en algunes zones i varietats concretes la reducció podria superar el 50%. Tot i això, Andreu ha apuntat que la qualitat del raïm no s'està veient perjudicada per la plaga del míldiu i ha afirmat que "l'estat fitosanitari del raïm és més que correcte".



Campanya conjunta 'Gaudeix del que és bo'

La trobada a la Finca Can Feixes també ha servit per fer una foto de família de tots els presidents junts després de la posada en marxa aquest estiu de la campanya promocional 'Gaudeix del que és bo'. L'objectiu de la campanya és apropar al consumidor el vi català amb DO, així com modernitzar la seva imatge i "desvestir-lo de complexitats", tal com ha explicat la presidenta de la DO Montsant, Pilar Just. La campanya, ha dit Just, buscar "ser una resposta unitària del sector a la situació anòmala que viu Catalunya, on els vins més consumits no són els de proximitat".



Creació de la Setmana del Vi Català

El director general de l'INCAVI, Salvador Puig, ha aprofitat la trobada per avançar algunes activitats de la primera edició de la Setmana del Vi Català, que tindrà lloc entre el 9 i el 15 de novembre. Puig ha dit que a causa de la covid-19 han hagut de suspendre la 40a edició de la Mostra de vins i caves i, per això, han volgut posar en marxa una setmana plena d'activitats per donar a conèixer i promocionar els vins arreu de Catalunya. La iniciativa aplegarà activitats presencials i virtuals per tot el territori. El programa s'ha estructurat en cinc grans eixos: enoturisme, gastronomia i restauració, activitats comercials, cultura i vi, i activitats divulgatives. Algunes de les propostes que s'oferiran durant la setmana seran, per exemple, visites a vinyes o cellers, maridatges als restaurants o promocions a establiments comercials.