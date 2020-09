Inversions per garantir màxima seguretat viària en la mobilitat d'aquesta tardor

S'acaba un estiu atípic que no ha fet renunciar a les vacances de moltes famílies catalanes, qui en bona part han optat per quedar-se a Catalunya i descobrir racons tant de platja com de muntanya. Les carreteres han estat transitades però segures. I aquesta és la premissa de cara a aquesta tardor en els desplaçaments de cap de setmana. Túnels de Barcelona i Cadí, empresa encarregada de la gestió dels túnels de Vallvidrera i del túnel del Cadí, ha posat en marxa diferents actuacions orientades a oferir la màxima seguretat i comoditat.

Per reforçar i actualitzar els diversos sistemes de seguretat, s'han dut a terme una sèrie d'actuacions que han comportat una inversió de més de 5 milions d'euros en els darrers dotze mesos.



Il·luminació LED

S'ha renovat l'enllumenat interior i exterior dels túnels i la il·luminació d'emergència, amb una aposta per l'eficiència energètica i la sostenibilitat de la infraestructura. Suposarà un estalvi energètic de prop del 30%, una major fiabilitat i durabilitat de la instal·lació i alhora contribuirà a una reducció de l'emissió de gasos contaminants.

A més, la tecnologia LED repercuteix directament en la seguretat dels usuaris. La llum blanca proporciona un major confort visual amb una òptima reproducció del color, un millor contrast i més bona qualitat de la llum.

Barreres de protecció i balises

S'ha millorat la seguretat amb noves barreres de protecció dels viaductes d'accés al túnel del Cadí, com a element de contenció de vehicles en cas d'accident. S'han instal·lat aproximadament 1.500 metres de barreres de formigó de protecció als viaductes de Gréixer, Bac de Diví i Bagà. D'altra banda, a Vallvidrera, en ser un túnel bidireccional i amb un carril reversible, s'ha fet la instal·lació de balises a l'interior del túnel per millorar la il·luminació i la seguretat.

Sales de control

Els centres de control de Vallvidrera i Cadí s'han equipat amb un nou sistema de detecció, comunicació i gestió de les incidències. Es tracta d'un complex sistema de càmeres que detecten qualsevol situació anormal i activen el sistema d'alarmes a les corresponents sales de control i la posada en marxa de l'actuació necessària per part del personal d'assistència i dels sistemes d'emergència, adaptant el protocol d'actuació en funció de cada situació per tal de garantir la seguretat i una ràpida i eficaç intervenció dels equips.



Altres millores

S'ha fet una inversió en la megafonia interior dels túnels i de les galeries de servei per tal d'atendre possibles comunicacions en cas d'accident. També s'han renovat els sistemes de detecció d'incendis, s'han adequat els sistemes de ventilació de les galeries per facilitar l'autoevacuació en cas d'accident, i s'han instal·lat més càmeres de control i seguiment del trànsit i incidències viàries.

Consells de seguretat viària

La tardor és època de bolets i les escapades de cap de setmana a la muntanya són freqüents. Túnels de Barcelona i Cadí recorda consells de seguretat viària que cal tenir en compte abans de sortir de casa.

Conduir a la tardor

Si has de passar moltes hores al cotxe, assegura't d'anar còmode i fresc durant els teus trajectes. Conduir requereix una elevada concentració, per la qual cosa és important que la teva atenció estigui en l'activitat que estàs duent a terme. La millor manera de garantir una bona conducció és fer tot el que estigui a les teves mans per sentir-te tan confortable com sigui possible.

* Tingues a mà unes ulleres de sol. És un element important si fa sol, ja que t'ajudaran a no disminuir la teva visibilitat i evitar enlluernaments. A més, és recomanable ajustar els para-sols del vehicle i portar els vidres ben nets.

* Descansos freqüents. Si el teu trajecte és llarg i requereix diverses hores de conducció, és important que facis parades per descansar de manera freqüent. Et recomanem que descansis almenys 10 minuts cada dues hores o cada 200 quilòmetres en alguna de les àrees de servei de la nostra xarxa.

* Alimentació. Una bona alimentació és clau per estar en les millors condicions per conduir. Evita els menjars pesats les hores anteriors a fer un viatge llarg i beu aigua amb freqüència per mantenir-te hidratat, especialment en dies calorosos.