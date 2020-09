Què diuen els titulars en paper d'aquest dijous?

Regió7 titula avui, 17 de setembre, "Una classe de primària d'Artés és la primera del Bages tancada per covid". La fotografia és per als clubs de futbol, que han de fer mans i mànigues per complir les normes anticovid. El diari també destaca que les consultes del turisme estranger cauen el 85% a Manresa; el Solsonès suma 27 positius nous en una setmana i mitja; independents del Consell del Berguedà reclamen dos escons; Emili Martínez és acomiadat amb un ampli reconeixement ciutadà; i El Club de la Cançó torna al Kursaal amb el bagenc El Remendao.

