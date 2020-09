Torra descarta les eleccions i culpa l'Estat de la «irresponsabilitat» d'una possible inhabilitació

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha descartat convocar eleccions. En una declaració a la delegació de Catalunya a Madrid, en sortir de la vista al Suprem aquest dijous al migdia, Torra ha asseverat que no serà pas ell qui, en aquest moment tan "crític" pel país, aboqui Catalunya a una "cura electoral irresponsable que paralitzaria l'administració". El president ha culpat l'Estat de la "irresponsabilitat" que suposaria la seva inhabilitació, i de les possibles conseqüències que tingui la sentència. A més, Torra ha demanat una rectificació "urgent" al govern espanyol de PSOE i Unides Podem, després de constatar que la solidaritat davant la "repressió" de l'Estat només es pot trobar fora d'Espanya.

Torra ha llegit una declaració institucional en català, castellà i anglès des del centre Blanquerna a Madrid, després de la vista al Suprem. El president ha deixat clar que no serà "un obstacle ni una condició per a res", i que els magistrats no el separaran "mai" del seu compromís "insubornable" amb la gent de Catalunya i amb la llibertat. "Avui sóc aquí i demà seré treballant de valent, deixant-me la pell, per la llibertat des de qualsevol altre front", ha remarcat, per també deixar clar que la sentència no ha de fer recular la ciutadania "ni un centímetre" de les seves conviccions i propòsits polítics.

Torra ha apuntat que no se'l vol inhabilitar per "qualsevol" pancarta, sinó per una que defensava "drets fonamentals" que es neguen a Catalunya. "Estem davant d'una actuació judicial absolutament desproporcionada i mancada de sentit de justícia", ha denunciat. El president ha carregat contra la democràcia espanyola, i ha alertat que no és cert que a l'Estat s'hi pugui parlar de qualsevol projecte democràtic i pacífic.

"Vivim sotmesos a l'arbitrarietat judicial més enorme dels últims temps", i "la unitat indissoluble d'allò que ells consideren que és i que hauria de ser Espanya passa per damunt de la independència judicial, de l'exigència de neutralitat dels cossos policials i de la decència democràtica als parlaments", ha advertit.

Torra ha subratllat que la ciutadania ha de prendre una decisió "clara i nítida": o la "decadència d'una Espanya monàrquica que fa vergonya a Europa", o "l'esperança de la república catalana del compromís cívic". "L'actitud que tingui l'Estat espanyol els pròxims mesos davant del moviment independentista català establirà els fonaments morals i ètics del seu futur", ha anunciat.

El cap del Govern també ha advertit Madrid que, sense una rectificació "rotunda i urgent", Espanya certificarà el seu "fracàs" com a Estat modern d'Europa. En aquesta línia, Torra ha argumentat que l'exercici del dret d'autodeterminació de Catalunya és la "gran oportunitat històrica" que li queda a l'Estat per pujar "al tren del segle XXI".

Torra ha insistit que està "completament entregat" a la batalla contra la pandèmia i les seves conseqüències econòmiques i socials, i ha opinat que la pancarta que demanava l'alliberament dels "presos polítics" i el retorn dels "exiliats" és "molt més important" per l'Estat que la lluita d'un president i el seu Govern contra la pandèmia: "Així és com s'estimen una Catalunya, que volen esclava, i la seva gent".

Torra ha conclòs que l'Estat serà l'únic "culpable" de la seva possible inhabilitació, i que el Suprem té a les seves mans, per tant, la "caiguda" d'un Govern i la fi d'una legislatura parlamentària.

La vista de Torra al Suprem ha caigut enmig del debat de política general, que es reprendrà demà al Parlament. Els grups independentistes, per ara, no han consensuat cap proposta de resolució que indiqui l'estratègia a seguir a partir de la possible inhabilitació de Torra.