Madrid restringeix l'entrada i sortida en 37 zones bàsiques de salut, tanca parcs i limita les reunions a sis persones

La Comunitat de Madrid restringirà des d'aquest dilluns la mobilitat en 37 zones bàsiques de salut, que es troben en sis districtes de la capital i en vuit municipis de la regió. Queda restringida l'entrada i la sortida en aquestes zones excepte per a qüestions bàsiques, com els desplaçaments al lloc de treball, a una citació judicial o per a anar al col·legi. Es permet circular dins però les reunions privades es reduiran a sis persones i també una reducció dels aforaments, amb caràcter general, al 50 per cent, i se suspèn l'activitat en parcs i jardins.

Aquestes restriccions han estat desgranades aquest divendres per la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en una roda de premsa, en la Real Casa de Correus, en la qual ha estat acompanyada del vicepresident, Ignacio Aguado, i el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero.