Els instituts afronten la primera setmana de curs amb les plantilles incompletes

Els centres d'educació secundària encaren la primera setmana de curs amb buits a la plantilla de personal docent. En total, falten vint-i-cinc places per cobrir als instituts de les comarques centrals, segons el registre dels Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central. Els directors dels centres consultats atribueixen aquesta mancança a la falta d'aspirants en especialitats com llengua i matemàtiques a la borsa de treball i, també, a errors administratius per part d'Educació. Tots ells fan un crit d'alerta perquè afirmen que el retard en les contractacions de professors dificulta l'inici d'un curs escolar marcat per la pandèmia.

«Mai havíem començat les classes amb tants buits a la plantilla de professorat», afirma el director de l' institut Guillem de Berguedà de Berga, Ferran Camprubí. En el seu cas, dilluns van iniciar el curs amb sis professors menys a la plantilla. A data d'avui, la meitat dels llocs de treball buits ja s'han ocupat, però encara s'han de cobrir dues places de castellà i una vacant per impartir classes al cicle de formació i orientació laboral que s'ofereix en aquest centre de Berga. «De moment, cobrim els buits que falten a partir de professors de guàrdia i, si convé, a través de l'equip directiu. La situació no és la ideal i esperem completar la plantilla aviat», manifesta.

En un altre punt de la regió central, a l' institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages, també van obrir les portes del centre amb la plantilla incompleta. «A nosaltres ens faltaven dos professors substituts, que han arribat al llarg d'aquesta setmana», explica el director de l'institut, Lluís Virós. No obstant, posa de manifest que, des de fa anys, «existeix un problema amb la falta de professors en algunes matèries relacionades amb les llengües o les matemàtiques» i, en aquesta línia, remarca: «Com a institut, si necessites cobrir una plaça d'alguna d'aquestes especialitats, el temps d'espera pot ser llarg i, aquest fet, en un context de pandèmia és greu».

Davant de les mancances que exposen els instituts, la directora d'Educació a la Catalunya Central, Dolors Collell, comenta que aquest curs «el volum de feina s'ha multiplicat a causa de l'increment de baixes i de personal en situació de vulnerabilitat de qui cal garantir-ne la seguretat». En aquest sentit, reconeix que «s'han comès errors administratius que han provocat retards en la contractació de professors als centres, però s'han procurat resoldre de seguida». D'altra banda, també subratlla que una de les principals causes dels buits en les plantilles a hores d'ara és «la falta de professors d'especialitats concretes com el català, el castellà o la música, així com també la renúncia de les places per part d'alguns professors en el moment que l'obtenen, cosa que provoca que haguem de començar de nou».

Els retards en el nomenament dels interins és una qüestió que preocupa tots els centres consultats per aquest diari. N'hi ha que ja disposen de la plantilla completa, com el cas de l' Institut de Navarcles, però, tot i així, el director del centre, Jordi Boixader, posa de manifest que enguany «és probable que patim més baixes per la situació de pandèmia i, en aquest sentit, cal més agilitat i eficiència per part d'Educació».