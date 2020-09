L'escola d'Artés es manté amb una aula tancada i sense nous casos

«Avui el dia ha estat molt més tranquil», afirmava ahir la directora de l'escola Doctor Ferrer, Elena Lloses. Una tranquil·litat fonamentada en dues qüestions: s'havia completat el procés d'informació a les famílies i les primeres proves realitzades donaven resultat negatiu; per tant, fins ahir sense propagació del contagi, i, per altra banda, s'havia iniciat el protocol previst pel centre si es donava un cas com el que han tingut. Ahir, el tutor del curs de primer de primària va iniciar el treball telemàtic amb els alumnes. Una experiència que la mateixa Elena Lloses admetia que seria un aprenentatge per a tots, perquè tots els alumnes de primària del curs passat van treballar de manera telemàtica, però aquests són els que s'incorporen a la primària i s'estrenen en el google classroom i en les videotrucades a través de la plataforma meet.

Elena Lloses destacava ahir que no s'havien produït incidents i, amb molta prudència, indicava que «de moment no hi ha hagut cap altre cas positiu en aquesta aula».

Lloses va tenir abans-d'ahir la pressió de ser la primera directora del Bages en haver de posar en marxa el pla per cas de covid-19, però afirma que és segur que hi haurà més casos en altres escoles de la comarca i del país.