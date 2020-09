El Moianès, el Solsonès i el Berguedà, les comarques on la covid s'està reproduint més ràpid de Catalunya

La velocitat de reproducció de la covid-19 a les comarques del Moianès, el Solsonès i el Berguedà és ara per ara la més alta de tot Catalunya, segons l'última actualització de les dades de la pandèmia feta aquest divendres pel Departament de Salut i que té en compte els nou contagis detectats entre el 8 i el 14 de setembre.

Tot i ser comarques amb menys positius que d'altres, els que hi ha estan transmetent la malaltia en una proporció molt superior a la mitjana catalana. Per exemple, al Moianès, amb una taxa de 3,17, cada persona afectada de coronavirus està infectant-ne a altres tres. Al Solsonès, la taxa és de 2,79 i al Berguedà, de 2,40, mentre que la dada global de Catalunya és 0,91 (a les zones per sota de l'1 es considera que el virus està remetent, mentre que per sobre d'1 significa que s'expandeix).

En la quarta posició del rànquig hi ha la Conca de Barberà, amb un 2,17 i just per darrere, amb un 2,08 hi ha una altra comarca de l'àmbit de Regió7, la Cerdanya. Encara per sobre del 2, en el balanç d'aquest divendres hi ha el Pla de l'Estany (2,05) i el Baix Ebre (2,04).

L'índex al Bages és de 0,94, després de més de 15 dies per sobre de l'1. A l'Anoia és d'1,50 i a l'Alt Urgell, d'1,76.

El risc de rebrot, pels núvols a la Cerdanya



Quant al risc de rebrot, la comarca de Catalunya amb la dada més alta és la Cerdanya, amb un 1.156,50 (per sobre de 100 ja es considera que a la regió hi ha un risc alt de rebrot). Cal tenir en compte que el dia 9 es va dur a terme un cribratge a Puigcerdà per detectar casos asimptomàtics i que això pot haver influït en l'augment dels positius. Si entre l'1 i el 7 de setembre es van detectar 39 positius a la comarca, del 8 al 14 van ser 71.

Al Moianès, que fins fa poc tenia la propagació del virus en zona de control, el risc de rebrot és ara de 448,43, al tercera pitjor xifra de tot Catalunya. Del 8 al 14 de setembre s'hi van detectar 14 casos, deu mes que els set dies anteriors.

La dada del Bages és 103,50; la de l'Anoia, 119,04; la del Solsonès, 169,47: la del Berguedà, 183,06; i la de l'Alt Urgell, 211,81.