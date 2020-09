Els grups amb positius de covid hauran de tornar a l'escola l'endemà per fer-se la PCR

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, assegura que l'actitud «més raonable» si hi ha un alumne positiu és que la resta dels seus companys vagin a l'escola i es facin la PCR allà». Davant els dubtes i incertesa de com han de procedir els pares quan s'assabenten que hi ha hagut un positiu a l'aula del seu fill i si han de dur-lo al CAP o no, Argimon ha enviat un missatge: «Portem-los a l'escola i allà els farem el test. Més comoditat i evitem aglomeracions al CAP». «És veritat que ara no tots sabem com actuar», ha afegit. Per això, ha afirmat que el millor és anar al centre escolar amb normalitat i és a l'escola mateix on «s'activarà la unitat mòbil o s'acordarà quan hi va».

El secretari ha aclarit en una entrevista a TV3 aquest divendres que si hi ha un positiu en una classe, l'endemà els alumnes han de tornar a l'escola, on es farà la prova perquè, ha precisat, "és molt més còmode per a la famílies i per a les escoles, i així, a més, no se satura l'atenció primària. Argimon ha afegit que el mateix dia de la prova, "els alumnes poden fer classe normal, i després de l'horari lectiu, els pares podran recollir els seus fills", als quals s'haurà donat les pautes per seguir la quarantena a casa.

El secretari ha afirmat que la Generalitat ha dedicat 400 persones a gestionar la incidència de virus a les escoles i 110 més d'infermeria "a fer proves a les escoles, en equips descentralitzats per regions" sanitàries. També ha anunciat que la Generalitat té el projecte de fer un cribratge poblacional que començarà per les escoles, en una decisió conjunta presa amb el departament d'Educació.

Les primeres poblacions on es farà el cribratge en escoles seran Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, segons Argimon, qui ha concretat que ara s'està decidint en quins centres es faran i que les proves començaran "aviat" tot i que "no tenim calendari tancat".



Sobre l'ús de la mascareta

Sobre l'ús de les mascaretes per part dels professors, el secretari ha assegurat que "no cal que els mestres portin l'FFP2, amb la quirúrgica prou". L'ús de les mascareta "es farà amb una desescalada asimètrica" en funció de la situació epidemiològica de cada zona, ha assenyalat Argimon, que ha apuntat el seu "desig" que en uns quinze dies, en zones de l'Ebre es pugui estudiar a les escoles.

En qualsevol cas, la decisió de retirar la mascareta a les escoles "serà una decisió que prendran conjuntament Salut i Educació", segons el secretari.

Argimon ha assegurat que si la situació epidemiològica a Catalunya fos similar a la que té Madrid, a hores d'ara "restringiríem la mobilitat" i ha afegit que "el que no faci Madrid ara pot acabar afectant molts llocs, perquè Espanya és radial". Ha observat, a més, que el coronovarius "no ha demostrat gaire estacionalitat", encara que els virus "es mouen millor en el fred".

Sobre la reforma de l'atenció primària, ha afirmat que "no ha de venir només per un increment de personal, sinó que s'han de repensar rols".

"Hem contractat personal que es quedarà per formar part del nou model", ha assenyalat Argimon, que ha afegit que en l'atenció primària "no hi ha hagut descans des de l'inici de la pandèmia".

En l'àmbit de la conciliació per a casos de quarantena, ha indicat que "no s'ha actuat de manera intel·ligent" quan "fer-la bé és capital" perquè "és possible que es forci una baixa mèdica per permetre" aquesta conciliació.

El secretari ha reconegut que "el més segur són 14 dies de quarantena", tot i que se sap "que la meitat dels contactes estrets no la respecten". Per això, ha adduït, "si la reduïm a 10 dies, vam pensar que potser aconseguirem una millor quarantena".

Sobre l'activitat en el sector de la cultura i l'oci nocturn, ha assenyalat que "ens hem de replantejar com fer la seva reobertura" i que l'oci "estigui regulat" perquè "el no regulat ja existeix", ha subratllat el secretari de Salut Pública.



«Està anant força bé»

«Mai igualarem la velocitat d'un grup de whatsapp de pares i mares», va dir ahir el cap de la unitat de seguiment de la covid, Jacobo Mendioroz, en relació amb el «desajustament» informatiu que pot haver-hi fins que s'avisa els pares formalment. «És important transmetre certa tranquil·litat», va assenyalar.

Argimon va indicar que el retorn a l'escola està anant «força bé». I va recordar que el tancament d'una escola «no és automàtic» en funció dels grups amb positius. Per la seva banda, Jacobo Mendioroz, director de la Unitat de Seguiment del Coronavirus, indica que el tancament d'un centre s'ha de fer «en el marc de la vigilància epidemiològica». Així, si no es tracta d'un contagi «intraescolar», Mendioroz no considera que calgui tancar l'escola. Per contra, sí que ha avalat un tancament si fos contagi entre grups.