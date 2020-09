Les acadèmies d'idiomes de Manresa afronten la crisi amb classes reduïdes i formació virtual

Classe d'anglès a la Babel, on el professor interactua amb alumnes que hi són presents i els connectats online

Classe d'anglès a la Babel, on el professor interactua amb alumnes que hi són presents i els connectats online oscar bayona

Quan no hi havia virus i el contacte entre persones no era un problema, molts nens aprofitaven el temps, quan sortien de l'escola i sense preocupacions, per aprendre llengües estrangeres o formar-se en allò que els apassiona. Però amb la nova normalitat no sempre és possible. Les acadèmies d'idiomes de Manresa han tingut baixes d'alumnes i, malgrat que no totes han notat una davallada d'inscrits, els motius per no repetir són el temor al virus i els problemes econòmics que arrosseguen algunes famílies. Les classes presencials reduïdes i les online s'han imposat en el dia a dia per garantir la formació a l'alumnat i esquivar la crisi sanitària i econòmica.

«Els professors tenim el doble de feina perquè hem de preparar tot el material per als alumnes que estan a casa, i així puguin seguir la classe de forma virtual», explica Anna Figueras, una de les responsables de l'acadèmia Babel. Als docents del centre se'ls fa estranya i incòmoda la nova situació; amb mascaretes tota l'estona, part de l'alumnat seguint les explicacions des d'una pantalla i les distàncies entre persones. Encara que sigui més complex ensenyar un nou idioma amb aquestes condicions, ho han de fer per insuflar confiança a les famílies.

Una de les mesures que han pres en aquesta acadèmia de Manresa és tenir la meitat dels alumnes, un total de sis, a classe mentre la resta segueix les explicacions i practiquen a través de la pantalla de l'ordinador, a casa. Cada grup fa dues classes cada setmana i, per tant, un dia els toca venir a una meitat i el segon dia a l'altra. L'espai és el que és i no poden tenir més persones a l'interior. «En les aules tenim taules grans perquè els alumnes puguin deixar-hi els apunts i hi estiguin còmodes. Potser sense taules i amb cadires amb reposabraços en cabrien més, però és incòmode», afegeix Figueras.

Les quatre acadèmies de la capital del Bages consultades es queixen que cap administració els ha donat cap consell i les mesures que han pres són per sentit comú, i es guien pel que estan aplicant les escoles i en locals tancats d'altres sectors. Entrades i sortides ordenades, passadissos ben senyalitzats i desinfeccions constants. «Ens sentim deixats de la mà de Déu perquè ningú ens ha dit res, i és un centre per on passen persones i hi ha moviment. Però no ens han dit res ara ni pel confinament», afegeix aquesta professora responsable de la Babel.



Afrontant la crisi

Hi ha acadèmies que admeten tenir menys inscrits en aquest inici de curs per culpa del temor que provoquen els espais tancats on es mou gent -malgrat aplicar estrictes mesures de seguretat- i la davallada d'ingressos d'algunes famílies. Tot i que és l'inici de curs i encara esperen alguna inscripció més, la Babel aquest any ha començat amb poc més de 500 alumnes, mentre que habitualment eren uns 600 els inscrits.

L'acadèmia Madison té un centre a Manresa i un altre a Sant Fruitós, i el seu responsable indica que a la de la capital del Bages hi ha el 25% d'inscrits menys que l'any anterior. «A Sant Fruitós ens hem mantingut. Suposo que en ser un poble, hi ha una altra dinàmica. Però Manresa és un lloc disputat, amb competència. Es tracta d'una baixada generalitzada. Tot i no disposar de dades del Bages i la Catalunya Central concretament, estem en contacte amb altres acadèmies de la zona metropolitana, ja que nosaltres som uns dels centres acreditats per UB, i parlant amb responsables d'altres centres veiem que la situació és general», explica el cap d'estudis, Eduard Salas.

Altres acadèmies de la ciutat consultades, com la Montserrat Castells Idiomes i Eco7 Language School, afirmen no haver notat una disminució d'alumnes i no hi ha hagut baixes més enllà dels les que hi ha habitualment cada curs. El que sí que expliquen tots els consultats, i es diferencia d'altres cursos, són els motius que porten un alumne a no seguir aprenent una nova llengua a l'acadèmia. Problemes econòmics i temors.

«Ens havíem plantejat, en un primer moment, que la meitat dels alumnes fessin la classe de forma presencial i l'altra meitat la seguissin virtualment. Però era complicat i molts pares no ho entenien. Així que finalment hem optat per fer-les de forma presencial i que, qui vulgui, la segueixi per Internet», explica el responsable de Madison. Salas afirma que molts alumnes, tant nens com adults, es van saturar el curs passat, durant el confinament, en seguir les classes de forma virtual. «Hi ha que no volen seguir fent-ho de forma on line, i malgrat els diguis que les classe són presencials, i que es poden seguir per Internet només de forma opcional, igualment diuen que no continuen», indica. Entre els dos centres del Bages ara tenen uns 400 alumnes.

El nou ritual per entrar a l'acadèmia és prendre's la temperatura. Si en dues proves es constata que el nen té febre, no pot entrar al centre i truquen als pares. A les aules, en què la conversa és fonamental per practicar els idiomes, tothom té la mascareta posada.



Evitant contacte de grups

Un dels dubtes és si, malgrat els grups bombolla de les escoles per evitar una propagació incontrolable del virus, la covid es pot estendre un cop els nens marxen del centre educatiu si es barregen amb companys d'altres classes. Malgrat les inquietuds, les acadèmies d'idiomes han fet servir fórmules semblants a les de les escoles. «Prenem moltes mesures i fins i tot hem col·locat una catifa desinfectant. Els grups ens esperen fora i els anem a buscar, tot procurant que els nens d'una mateixa aula no es barregin amb d'altres. Un cop a l'interior, tot està preparat perquè guardin les distàncies reglamentàries», explica Montserrat Robles, directora d'Eco7 Language School.

Per la seva banda, el director de Montserrat Castells Idiomes, Andrew Ambrosius, afirma que la seva acadèmia no ha percebut una davallada d'alumnes i que, fins i tot, n'hi algun més, perquè fa anys que està preparant el centre per fer una formació online, per als qui volen seguir els curos a través d'Internet. «Durant el confinament, per a molts nens va ser una salvació»., afirma. Les acadèmies estan a l'expectativa de si es detecten positius.