Manresa ja té quatre centres educatius amb positius de covid i grups d'alumnes confinats, segons informació del departament d'Educació feta pública aquest dilluns al migdia. Divendres es va conèixer un cas de coronavirus a l'institut Lluís de Peguera que va obligar a aïllar una classe, la primera de la ciutat des que va començar el curs, i també van aparèixer positius a l'escola bressol Moixaines d'Artés (el segon centre afectat del municipi) i a l'escola Llum del Nord de Puigcerdà en l'àmbit de Regió7.

Aquest dilluns s'ha informat d'altres casos a Manresa a banda de la classe confinada del Peguera: són a l'institut Cal Gravat (1), a l'escola La Sèquia (1) i al Col·legi Mare de Déu del Pilar (1), aquest últim centre concertat. Pel que fa a la resta de la comarca, continua confinat un grup de l'escola Doctor Ferrer d'Artés i un de la llar d'infants Moixaines; i a Sant Joan de Vilatorrada s'ha confirmat aquest matí un positiu al Quercus, a 4rt d'ESO, que ha fet activar el protocol per frenar els contagis. Tal com ja ha avançat Regió7, era previst que aquest mateix matí es fes la prova PCR als alumnes del grup afectat.

Altres centres de la Catalunya Central on també hi ha grups d'alumnes confinats aquest dilluns per positius de covid són la llar d'infants Diví Pastor d'Igualada, del que aquest diari ja se'n va fer ressò fa dies; les escoles Alfons I i Llum del Nord de Puigcerdà; l'institut IE Piera, al municipi anoienc (primer cas que es coneix en aquest centre); i l'escola El Puig Centre d'Esparreguera.

Pugen a 303 els grups confinats, gairebé el triple que divendres



El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid és de 303, gairebé el triple que aquest divendres, quan eren 111, segons les dades actualitzades pel Departament d'Educació. Hi ha un total de 218 centres afectats, quan divendres passat eren 87. Actualment, el 96% dels centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament. S'hi afegeix però un nou centre tancat, la llar d'infants municipal de Can Dragó, que se suma a la llar d'infants Petit Montessori i a l'escola bressol municipal de Gràcia, totes tres a Barcelona. Per territoris, els que concentren més centres afectats es troben als serveis territorials del Maresme-Vallès Oriental (39), Catalunya Central (35), Barcelona ciutat (33) i Vallès Occidental (32).

Els 500.000 PCR en centres educatius començaran a finals de setmana

Les conselleries d'Educació i Salut començaran a fer els 500.000 PCR previstos per a les escoles i instituts entre finals d'aquesta setmana o principis de la propera. Així ho han confirmat fonts d'Educació després que a finals del passat mes d'agost el conseller d'Educació, Josep Bargalló, i la consellera de Salut, Alba Vergés, anunciessin la mesura.

De fet, una de les principals mesures de l'actual curs escolar 2020-21 inclou dur a terme mig milió de proves PCR per detectar casos positius de COVID-19 durant els dos primers mesos de curs. Tots dos consellers van assenyalar que els test seguiran criteris epidemiològics, territorials i socioeconòmics, de manera que es duran a terme a les zones on sigui més recomanable i necessari, segons l'evolució dels contagis.

L'organització per dur a terme les proves dependrà de les dues conselleries i la coordinació anirà a càrrec de l'atenció primària de cada zona, els equips mòbils de les quals es desplaçaran fins als centres docents per dur a terme els PCR. Les proves inclouran l'alumnat, professors i personal de suport, i també les famílies si es considera necessari.

En principi, la Generalitat té previst fer 8.000 PCR diaris en una primera etapa entre el 15 de setembre i el 9 d'octubre, que augmentaria fins a arribar a 20.000 test cada dia a la segona fase que acabaria a mitjans de novembre.