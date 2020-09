Les mesures anticovid marquen una animada Firastiu a Manresa

Si dissabte va ser el torn de la 1a edició de la Fira de Setembre entre Crist Rei i la plaça d'Espanya de Manresa (inclosa), ahir va ser el de la 7a edició de la Firastiu, un esdeveniment de la UBIC per posar el punt final a les rebaixes de la temporada, que es va celebrar per segon any consectiu al tram del Passeig de Pere III passada la plaça d'Espanya fins a la plaça de l'Onze de Setembre. En aquest cas, també va ser marcada per les mesures de seguretat anticovid com la Fira de Setembre, que ahir va mantenir la trentena de parades. A la Firastiu n'hi havia 25.

Diversos cartells insistien a la clientela que calia mantenir les distàncies –cosa que va costar en alguns moments per l'afluència de gent–, que s'havia de dur posada la mascareta i que es desinfectessin les mans amb el gel hidroalcohòlic que unes noies els oferien quan s'accedia a l'espai de les parades, que estava una mica delimitat amb tanques.

Aquest és el segon any que la Firastiu s'ha organitzat al Passeig, mentre que els cinc primers es van fer a l'avinguda de l'Abat Oliba. La UBIC –responsable d'aquesta fira– i Fira Manresa –organitzadora de la Fira de Setembre– han volgut demostrar la factibilitat d'aquests esdeveniments amb les mesures de seguretat adequades.