Batet retira la paraula a Botrán (CUP) després que aquest acusi la Mesa del Congrés de censurar el debat sobre el Rei

La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, ha retirat la paraula aquest dimarts al diputat de la CUP Albert Botrán, després que aquest hagi aprofitat el seu torn de paraula per acusar la Mesa del Congrés dels Diputats de vetar sistemàticament les iniciatives sobre la monarquia i les preguntes sobre "els delictes que pugui haver comès la monarquia espanyola amb els diners de tots". Batet ha demanat en quatre ocasions a Botrán que retornés a la qüestió objecte de debat –una iniciativa de JxCAT per combatre la morositat- i aquest ha recordat que el Congrés ha impedit en 12 ocasions –l'última aquest mateix dimarts respecte a una proposta de Més País i Compromís- que es parli sobre la monarquia a la cambra baixa.

La Mesa del Congrés va impedir la setmana passada que es tramités una moció de la CUP on instava el govern espanyol a retirat el títol de rei honorífic. Ho va fer adduint que la moció anava més enllà de les atribucions de la cambra baixa i adduint als articles 56.3 i 65 de la Constitució que tracten sobre la inviolabilitat del rei i del rei emèrit.

Botrán ha volgut portar la qüestió al ple d'aquest dimarts quan ha denunciat que la Mesa bloquegi "qualsevol iniciativa relativa a la relació del govern amb la fugida del rei emèrit". "Això no té altre nom que censura", ha afirmat abans que Batet l'interrompés per demanar-li que "s'atengui a la qüestió de l'ordre del dia". Botrán ha insistit a reivindicar que el Congrés pugui parlar del rei emèrit, i Batet, després de quatre advertiments, li ha retirat la paraula i li ha tallat el micròfon.

Després de l'incident la CUP ha fet un comunicat on ha denunciat que la Mesa del Congrés vulnera de forma sistemàtica la llibertat d'expressió dels diputats en impedir qualsevol debat sobre la monarquia al ple del Congrés. No només per la negativa a la creació de comissions d'investigació sobre el monarca emèrit, sinó per haver impedit el control sobre la responsabilitat del govern espanyol en la fugida.

Segons la CUP aquesta legislatura la Mesa del Congrés ha bloquejat 12 iniciatives per investigar l'existència d'estructures opaques per l'adjudicació de contractes, els possibles comptes irregulars a paradisos fiscals, el suposat blanquejament de capitals, així com d'altres activitats irregulars o corruptes en les que hi hagi hagut participació del rei emèrit, Joan Carles de Borbó o altres membres de la Família Reial Espanyola. Tot plegat, segons la CUP, demostra la "manca de qualitat democràtica" de l'Estat.