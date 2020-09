Govern i agents socials tenen un preacord per regular el teletreball

Govern, sindicats i empresaris van aconseguir ahir a la tarda un preacord per regular el treball a distància en el sector privat després d'una reunió maratoniana.

CEOE i Cepyme i els sindicats CCOO i UGT sotmetran avui a la consideració de les seves organitzacions el preacord aconseguit amb el ministeri de Treball per a la seva ratificació, segons les mateixes fonts, que apunten que el text s'aprovarà avui al Consell de Ministres.

Fonts de la patronal van dir que s'han superat els obstacles que distanciaven les parts de l'acord i que informaran i recaptaran la ratificació dels seus òrgans de govern a primera hora del matí.

Les parts encara estan perfilant el text definitiu que anirà al Consell de Ministres. El que sembla que es manté, segons les fonts consultades, és que el treball a distància es considerarà de caràcter regular i, per tant, estarà regulat per aquesta nova llei aquell que abasti el 30% de la jornada setmanal. És a dir, si es treballen cinc dies a la setmana, s'haurà de treballar més d'un d'aquests cinc dies per considerar que és treball a distància regular. En termes generals, el treball a distància serà voluntari i reversible. La futura llei distingeix entre treball a distància (activitat laboral des del domicili o el lloc triat pel treballador, amb caràcter regular); teletreball (treball a distància realitzat exclusivament o de manera prevalent per mitjans i sistemes informàtics o telemàtics), i treball presencial (el que es presta al centre de treball o al lloc que triï l'empresa). Els empleats que treballin a distància tindran els mateixos drets que els presencials i no podran tenir perjudici de les seves condicions laborals, inclosos retribució, estabilitat en l'ocupació, temps de treball, formació i promoció professional.