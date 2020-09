El Govern espanyol i Madrid acorden la coordinació contra la pandèmia

El president de Govern, Pedro Sánchez, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, van tractar ahir d'escenificar «unitat» en la lluita contra el coronavirus, amb una reunió bilateral en què van acordar reforçar la cooperació de les seves administracions, sense «jerarquies», a través d'un grup de treball que setmanalment analitzi i proposi mesures, i canalitzi la dotació de més efectius per posar-les en pràctica.

Això sí, el cap de l'Executiu va deixar clar que, tot i que desitgen «de tot cor» que les mesures que ha adoptat la Comunitat de Madrid per contenir la pandèmia de coronavirus «donin el resultat buscat», l'executiu i la Comunitat han d'estar «llestos per contemplar altres escenaris si calgués».

Sobre la possibilitat concreta de tornar a decretar l'estat d'alarma, almenys per a la Comunitat de Madrid, Sánchez va recordar que és el Govern autonòmic qui ara té la competència per assumir aquesta decisió. «Depèn de la Comunitat utilitzar una o altra via. Qualsevol d'aquestes és eficaç», va remarcar.

«La voluntat de Govern és respectar l'àmbit competencial de Madrid. Som aquí per donar suport, ajudar, no per tutelar ni avaluar ni molt menys per suplantar Madrid, que té les seves facultats reconegudes a la llei», va posar de manifest Sánchez. Per la seva banda, Ayuso va descartar recórrer a aquesta via de l'estat d'alarma perquè, tot i que va afirmar que està disposada a fer «el que sigui» per frenar els contagis, segueix considerant que arribar a això seria «la mort» per a la Comunitat.

Més de 30.000 casos

El ministeri de Sanitat va donar a conèixer ahir 31.428 nous positius i 168 morts més per coronavirus a Espanya tenint en compte el total de casos confirmats divendres, amb 30.663 morts totals. Cal tenir present que no s'actualitzen les dades el cap de setmana. Segons l'últim informe publicat ahir, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 671.468 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant de les noves infeccions pel virus i acumula 199.036 casos, és a dir que registra 11.991 casos dels 31.428 detectats a tot l'Estat des de divendres. A Catalunya s'acumulen 132.024 casos des que va començar la pandèmia, 3.123 més que divendres. La comunitat amb més diagnosticats l'últim dia continua essent Madrid, amb 794. La segueixen, tot i que de lluny, el País Basc (368), Navarra (362), Aragó (266) i Andalusia (247).