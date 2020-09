La infecció al cor de Sallent ja afecta 25 dels 36 cantaires de la formació

El nombre d'infectats per covid-19 al cor The River Troupe Gospel s'eleva a vint-i-cinc. És una altíssima proliferació de casos, ja que de les 36 proves faltaven per conèixer ahir al vespre 6 resultats i n'hi havia 5 més que havien estat negatius. D'entre aquests negatius, bona part eren cantaires que no van participar a l'assaig del dia 11 de setembre, que s'ha definit com la data més possible del contagi.

Diego Miranda, regidor de Cultura, va confirmar anit a Regió7 els casos. Alguns dels que han donat positiu després de sotmetre's a les proves de PCR han tingut simptomatologia lleu i els altres són casos asimptomàtics. No hi ha cap cas de gravetat, segons Miranda, el que ha tranquil·litzat, també, el grup, l'Ajuntament i la població. Dissabte, quan es va conèixer la notícia, hi va haver veïns que havien estat entre el públic que van acudir al metge per demanar si s'havien de fer proves de PCR. L'actuació havia tingut lloc dos dies després de l'assaig, el dia 13 a la nit. Fins aleshores, cap dels integrants del grup no havia tingut simptomatologia que es pogués associar amb covid-19.

En principi, a les persones del públic no se'ls han fet proves perquè coincidien dos factors que en redueixen les possibilitats: la pràctica totalitat del concert va ser amb els cantaires a l'escenari, i quan van baixar al públic ho van fer amb la mascareta posada (pocs segons, perquè les veus no se sentien bé), i el concert es feia a l'aire lliure.

Si aquest brot, que tindria el seu origen en un assaig en un local tancat l'11 de setembre passat, no surt del grup del cor de gòspel, quedaria localitzat en els 36 cantaires de la formació sallentina, integrada, però, per persones d'altres municipis de la comarca. Per tant, d'aquest brot n'hi ha casos a diferents poblacions.

Tots els membres del grup, tant positius com negatius, estan seguint un aïllament de 14 dies per evitar que aquest brot generi nous casos, ni en contactes propers ni en famílies. Han seguit el protocol marcat pels professionals de la Salut que els han atès. Fins ahir al vespre, a l'Ajuntament no li constava cap cas fora del nucli de cantaires.