L'institut Quercus de Sant Joan és un dels primers del país a fer PCR al centre

Les proves PCR als grups classe amb positius es van començar a fer ahir per primera vegada als centres educatius. La mesura, anunciada divendres pel secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, pretén evitar les aglomeracions als centres d'atenció primària. El Quercus de Sant Joan de Vilatorrada va esdevenir ahir un dels primers centres del Bages a aplicar aquest procediment. Una unitat mòbil es va desplaçar fins a l'institut per fer les proves als alumnes de 4t d'ESO, després que un estudiant d'aquest grup bombolla donés positiu.

A última hora d'ahir, es coneixia un cas de coronavirus a l'escola Oms i de Prat de Manresa. Amb aquest darrer positiu, a la ciutat ja són cinc centres d'ensenyament amb positius en algun grup que han obligat a confinar tota l'aula, segons va informar ahir el departament d'Educació. Els casos són a l'institut Lluís de Peguera, tal com ja va avançar aquest diari dissabte, i també al de Cal Gravat. Així mateix hi ha un grup confinat a l'escola de primària de La Sèquia i un altre a la del Pilar. S'afegeixen a les que ja es coneixien, que són l'escola Dr. Ferrer i la llar d'infants Moixaines d'Artés; la llar d'infants privada Diví Pastor d'Igualada; els dos instituts escola de Piera; un grup de l'institut Castell del Quer de Prats de Lluçanès; i les escoles Llum del Nord i Alfons I de Puigcerdà.

En un d'aquests centres, a l'institut Quercus, ahir ja es van realitzar les proves PCR en una de les aules pròpies de l'institut. Una unitat mòbil va acudir al centre i va buscar la sala amb més ventilació per atendre els alumnes. La directora de l'institut, Anna Vila, remarca: «Fer les proves al mateix centre permet agilitzar el procés i donar més tranquil·litat a les famílies».

Igual que a l'institut Quercus, avui a primera hora del matí una unitat de Salut es traslladarà a l'institut Lluís de Peguera i a l'escola Oms i de Prat de Manresa per fer les proves diagnòstiques de PCR. Se'ls ha citat a partir de les 9 d'aquest matí. També es farà la prova als professors que han fet classe en aquest grup.

Divendres passat la direcció de l'institut Lluís de Peguera va rebre un avís del departament de Salut en el qual li comunicava que un alumne de segon de batxillerat que havia assistit amb normalitat a classe durant la primera setmana del curs havia donat positiu, i que calia avisar les famílies d'una trentena d'estudiants. Mentrestant hauran d'estar confinats a casa.

Els últims dies hi ha hagut casos sospitosos en altres centres com l'escola Sant Ignasi de Manresa. Tres alumnes d'un mateix curs es van fer la prova i en tots tres casos va donar negatiu, han explicat fonts de la direcció del centre. «Patien coses normals per aquesta època de l'any», segons la direcció.

De totes maneres, el protocol a seguir en el cas que sorgeixi algun positiu en un centre d'ensenyament ha generat certa confusió als centres educatius, segons ha assegurat la direcció d'escoles i instituts amb qui ha parlat Regió7. Canvien el protocol cada dos per tres, afirmen.

La setmana passada els centres d'ensenyament van repartir a les famílies, per indicació del departament de Salut, un document en el qual es demana l'autorització de les famílies per fer testos als mateixos centres. El document recorda que, com cada any, serà freqüent que hi hagi infants amb febre o altres símptomes compatibles amb la covid-19. Quan sigui així, continua el document, caldrà anar al CAP, on s'indicarà si cal fer una PCR o no. Si es fa, el cas sospitós i els germans que vagin a la mateixa escola s'han de quedar a casa. La resta de companys han d'acudir amb normalitat a l'escola, fins i tot si el resultat acaba sent positiu. En aquest cas puntualitza que «serà la direcció del centre educatiu, per indicació del Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial, qui indicarà quan han de deixar d'anar a classe i fins a quina data».

El document que han de signar els pares també remarca que la presa de mostres per fer les PCR, i si convé un test d'anticossos, es realitzarà de forma preferent al centre educatiu, de forma centralitzada. Fins ara els casos s'havien de derivar als CAP.

Els resultats de les proves es comuniquen via SMS o bé telefònicament. Per això es demanen les dades de les famílies dels alumnes i l'autorització, o no, per fer la prova. El diagnòstic s'acostuma a saber al cap de 24 hores com a màxim. Al mateix document, però, també s'informa que a les escoles hi haurà casos de la covid i que caldrà fer aïllaments i quarantenes. L'aïllament en casos confirmats serà d'un mínim de 10 dies i abans d'anar a l'escola han d'estar 3 dies sense símptomes com febre. La quarantena en els contactes estrets -que en l'àmbit de l'educació fa referència a aquelles persones que formen part d'un grup estable- s'haurà de realitzar durant 14 dies, encara que la prova surti negativa, perquè és el període d'incubació del virus. D'aquesta forma, segons el document, es tallen les cadenes de transmissió.

Els departaments d'Educació i Salut tenen un protocol per gestionar casos de covid-19 als centres educatius. Assenyala que si hi ha un cas positiu en un o més membres en un grup estable, s'ha de recomanar la quarantena durant 14 dies. Per tant s'interromp l'activitat lectiva presencial del grup. Un resultat negatiu de la PCR no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d'incubació.