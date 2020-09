Sant Fruitós, Avià i Puig-reig s'afegeixen a la llista de municipis amb grups escolars confinats

En el balanç d'escoles amb grups confinats per covid-19 fet públic aquest dimarts al migdia pel Departament d'Ensenyament hi apareixen per primera vegada l'escola Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages, l'escola Santa Maria d'Avià i l'escola Alfred Mata de Puig-reig. En total, ara per ara hi ha 20 grups aïllats a tot l'àmbit de Regió7. L'únic centre amb més d'una classe afectada és l'escola Alfons I de Puigcerdà, que en té 4.

A tot Catalunya, el nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 és de 461, 158 més que els declarats dilluns, quan eren 313. Hi ha 348 centres afectats, quan fa 24 hores eren 218. Actualment, el 93,6% dels centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament.

Llistat de centres afectats per covid, segons Salut

Escola Dr. Ferrer Escola, Artés 1

Llar d'infants Moixaines, Artés, 1

Escola Santa Maria d'Avià, 1

Escola La Sèquia, Manresa, 1

Escola Oms i de Prat, Manresa, 1

Col·legi Mare de Déu del Pilar, Manresa, 1

Institut Cal Gravat, Manresa 1

Institut Lluís de Peguer, Manresa 1

IE Piera , 1

Escola Alfred Mata , Puig-reig, 1

Institut Quercus, Sant Joan de Vilatorrada, 1

Escola Monsenyor Gibert, Sant Fruitós, 1

Escola Alfons I, Puigcerdà, 4

Institut Pere Borrell, Puigcerdà, 1

Escola Llum del Nord, Puigcerdà, 1

La Salle, , La Seu d'Urgell, 1

Escola El Puig Centre, Esparreguera, 1

Al Principat, segueixen tancades totalment la llar d'infants Petit Montessori i l'escola bressol municipal de Gràcia, totes dues a Barcelona. Per territoris, els que concentren més centres afectats es troben als serveis territorials de Barcelona ciutat (74), Maresme-Vallès Oriental (55), Girona (53), Barcelona Comarques (40), Catalunya Central (37), i Vallès Occidental (32).