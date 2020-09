Vuit de cada deu nois consumeixen pornografia habitualment a partir dels 13 anys

Un 81% dels nois entre 13 i 17 anys consumeixen pornografia de manera freqüent, gairebé diàriament, i l'edat mitjana d'inici (tenint en compte els dos sexes) és els 12 anys. L'accés se sol produir en la intimitat, a través del mòbil i se centra en continguts gratuïts 'online', basats de manera majoritària en la violència i la desigualtat, segons un estudi elaborat per Save the Children, l'oenagé líder en defensa dels drets dels nens.

La investigació afirma que les relacions en grup entre companys i companyes són clau en la iniciació al consum de porno: el 51,2%, hi accedeix mitjançant l'intercanvi entre les seves amistats de fotos o vídeos per WhatsApp o xarxes socials. Ara bé, també es donen altres realitats: per a un 28,5% (principalment petits), la primera presa de contacte respon a una recerca activa, mentre que un 17,4% (majoritàriament noies), s'ha trobat amb aquests continguts de manera accidental mentre navegava per internet. Per al 30% dels i les adolescents la pornografia és l'únic recurs per aprendre sobre sexualitat i gairebé la meitat de les persones enquestades troba a faltar tenir més informació sobre qüestions afectivosexuals.



Les conseqüències en les seves relacions sexuals

L'estudi també revela, a més, que el 54,1% dels adolescents, majoritàriament els nois, creu que la pornografia dona idees per a les seves pròpies experiències sexuals i al 54,9% li agradaria posar en pràctica el que ha vist. El 47,4% dels adolescents que ha vist contingut pornogràfic ha portat alguna escena a la pràctica. En relació amb aquest últim punt, Save the Children considera especialment preocupant que, quan intenten imitar el que veuen, no sempre sol·liciten consentiment previ a la seva parella. El 12,2% dels nois ho ha fet sense el consentiment explícit de la parella i sense que a aquesta li hagi semblat bé, davant el 6,3% de les noies.

«Sense una educació afectivosexual inclosa en el currículum i davant un món tecnològic ple de possibilitats, la pornografia s'ha convertit en professora i consultori de sexualitat per als adolescents. El perill no és que vegin pornografia, sinó que el seu desig sexual s'estigui construint sobre uns fonaments irreals, violents i desiguals propis de la ficció. També és perillós que creguin que el seu consentiment, els seus desitjos i preferències, o els de la resta, no tenen per què ser tinguts en consideració», assenyala Catalina Perazzo, directora de Polítiques d'Infància i Sensibilització de Save the Children.



Les diferències entre orientacions sexuals

L'informe constata importants diferències entre gèneres i orientació sexual. Així, mentre el 87,5% dels nois afirmen haver vist pornografia alguna vegada en la seva vida; aquest percentatge descendeix al 38,9% en el cas de les noies (tot i que lleugerament més alt entre les adolescents lesbianes). Ells la veuen gairebé diàriament i elles una vegada a la setmana o al mes. Per a ells, el primer accés respon a una recerca activa o una espècie de ritu d'iniciació. Elles, en canvi, troben el contingut molt més de manera accidental, i estan més exposades a rebre'l de persones desconegudes. I mentre ells el consumeixen per satisfer «necessitats instintives», les adolescents ho fan per aprendre què s'espera d'elles.