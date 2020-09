La Fiscalia obre una investigació per aclarir si Consuelo Madrigal va pressionar Luis Navajas

La inspecció de la Fiscalia General de l'Estat ha obert una investigació prèvia per rebre informació i esclarir el cas de les pressions denunciades pel tinent fiscal del Tribunal Suprem, Luis Navajas, per part d'altres fiscals perquè acusés el govern espanyol per la gestió de la crisi sanitària. Així ho apunten fonts de la Fiscalia després que el propi Navajas expliqués a Onda Cero que l'exfiscal general de l'Estat durant els mandats del PP, Consuelo Madrigal, i un altre fiscal del Suprem el van visitar al seu despatx per advertir-lo que no acusar el govern espanyol suposaria una taca a la seva trajectòria. La inspecció de la Fiscalia pot derivar en un expedient disciplinari.

De fons hi ha la negativa de Navajas a donar suport a la vintena de querelles impulsades per associacions, partits –com Vox- i col·lectius de dretes contra el govern espanyol per delictes com prevaricació, homicidi imprudent, lesions i contra els drets dels treballadors. Navajas va assumir la redacció de l'informe i finalment va signar un document de 300 pàgines on demanava a la Sala Penal del Tribunal Suprem que no admetés les querelles perquè "no existeixen elements que permetin afirmar, ni tan sols indiciàriament" en la responsabilitat penal del govern espanyol.

Un cop presentat l'informe, i a dos mesos de la seva jubilació, Navajas va denunciar a Onda Cero les pressions que va rebre de la fiscal del Tribunal Suprem Consuelo Madrigal i un altre fiscal perquè actués en direcció contrària. Navajas els va acusar d'estar "contaminats ideològicament" i va justificar que no reunís la Junta de Fiscals per evitar que participessin al debat. La seva denúncia ha provocat malestar al sector conservador de la Fiscalia i ha suscitat l'inici d'aquest expedient que encara no té data de resolució.