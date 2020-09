Manresa ja té 100 estudiants aïllats i amb la prova PCR feta

Un centenar d'estudiants dels cinc centres educatius de Manresa on s'ha detectat algun cas positiu per coronavirus han quedat aïllats i s'han fet la prova PCR per descartar o confirmar si tenen la covid. Els tests s'han dut a terme a les mateixes escoles o instituts, amb unitats mòbils de professionals del departament de Salut. En aquest cas dels Centres d'Atenció Primària als quals pertanyen cada escola, i que és on tenen els seus agents de salut de referència per gestionar casos de covid que puguin sorgir.

A Manresa se n'han confirmat casos als instituts Lluís de Peguera i Cal Gravat, i a les escoles La Sèquia, Mare de Déu del Pilar i Oms i de Prat. En tots ells els alumnes del grup on hi ha hagut un positiu han estat confinats a casa durant 14 dies –10 segons les últimes directrius que Salut va anunciar ahir– un cop se'ls va prendre les mostres per fer la prova diagnòstica. Els resultats se'ls comunicaran en 12 o 24 hores via SMS o telefònica.

Nervis per la prova

A l'institut Lluís de Peguera la prova es va fer ahir a la biblioteca del centre, un espai gran i ventilat. Els estudiants d'un dels grups de segon de batxillerat on es va confirmar un positiu anaven passant de dos en dos a l'interior de l'espai, on hi havia quatre professionals sanitaris. Dos, equipats amb els equips de protecció, prenien la mostra del nas amb un bastonet -anomenat escovilló-, un tercer els rebia i els donava les indicacions, i també hi havia el gestor de la covid del centre. La prova s'havia de fer a 31 estudiants.

«Recorda que has d'estar 14 dies a casa», els deia una de les professionals quan els estudiants marxaven, encara que el resultat surti negatiu. «Va, vinga, que anirà bé», els animava. Hi havia cert nerviosisme entre els estudiants. Van viure una situació estranya. Els que havien d'entrar preguntaven als que ja sortien si els havia fet mal la prova o què havien notat. «Notes una mica de molèstia», va dir un. «Sense voler et salta alguna llàgrima però no fa mal», va comentar un altre. Hi havia qui expressava el seu temor als professionals. «És que soc molt aprensiva», va verbalitzar una estudiant abans d'asseure's a la cadira. «No passa res», li van contestar.

Un dels estudiants va opinar abans d'entrar que era qüestió de temps que sorgís un positiu a l'institut, però que no s'esperava que fos la primera setmana d'iniciar-se el curs. Un altre va assegurar que «no acabes d'assimilar que algú proper a tu tingui el coronavirus». Un tercer va admetre que estava una mica preocupat i que la situació li ha generat incertesa.

Més proves dilluns

A l'institut Cal Gravat i a l'escola El Pilar les proves es van fer dilluns, un cop es va confirmar l'existència d'un positiu en un alumne de quart d'ESO i un de primària, respectivament. A Cal Gravat es va dur a terme al gimnàs, un lloc gran i ventilat. «Es va planificar tot diumenge», va explicar ahir a Regió7 la directora de l'institut, Elisenda Altimiras. La comunicació oficial del positiu els va arribar diumenge, tot i que des de dijous l'alumne ja no anava a classe. «L'estudiant està bé, i això és el més important. No ens hem de descuidar de les persones. Tots estem exposats que ens pugui passar». «Dins l'enrenou que suposa, i ara vist en perspectiva, crec que ha anat prou bé», va dir Altimiras. Va afegir que «la nostra feina és formar persones, i la pandèmia ens ocupa molt temps: gestió, explicacions a les famílies, els canvis que hi ha constantment perquè la pandèmia evoluciona i no hi ha una foto fixa».

Al Pilar la PCR també es va fer dilluns al centre a una vintena d'alumnes un cop es va confirmar oficialment, diumenge, el positiu. L'endemà ja es feien les proves. «Ens vam coordinar bé amb el referent de Salut, que ens va donar un cop de mà en aquesta nova incertesa», van dir fonts de direcció. A l'Oms i de Prat les proves es van fer ahir a 27 alumnes d'un grup de sisè de primària on va sorgir el positiu.