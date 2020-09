Pugen a 602 els grups escolars confinats a Catalunya per algun positiu de covid

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 és de 602, 141 més que els declarats dimarts, quan eren 461, segons les dades actualitzades del Departament d'Educació. La conselleria ha posat en marxa un nou portal web on informarà diàriament de la situació que no inclou la dada del número de centres afectats. Fa 24 hores eren 348.

En total, als centres educatius s'han detectat fins ara 1.123 casos positius, dels quals 970 entre l'alumnat, 147 entre docents i personal administratiu, i sis entre el personal extern. Pel que fa als confinats, n'hi ha un total de 10.594, 9.628 entre els alumnes, 837 entre docents i personal administratiu, i 129 entre el personal extern.

Segons les dades del portal, es mantenen dos centres educatius tancats del total de 5.136. Això representa el 0,04% del total. Es tracta de la llar d'infants Petit Montessori i l'escola bressol municipal de Gràcia, totes dues a Barcelona.

La secretària general d'Educació, Núria Cuenca, ha valorat que el 91,4% dels centres educatius no tenen cap grup confinat. "Fem una valoració positiva perquè a dia d'avui els centres estan podent fer la seva funció social", ha manifestat. A més, ha explicat que ja n'hi ha grups que han estat confinats que estan podent tornar a incorporar-se a l'activitat lectiva després de complir la quarantena, que ara passarà a ser també de 10 dies un cop estigui aprovat.

De la seva banda, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha afirmat que les xifres indiquen una positivitat del 6% en les 16.259 proves PCR fetes en la primera setmana de curs escolar a alumnes d'entre 0 i 15 anys. Ha destacat que el percentatge general entre els adults és del 7,5% i ha valorat que el percentatge en edat pediàtrica s'apropa al 5% indicat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar que la situació està estabilitzada.

Alerta sobre l'increment de casos

Ramentol ha reconegut però que Catalunya no està en aquesta situació d'estabilització sinó que en els darrers dies hi ha hagut un repunt de casos. Ha afirmat que és d'hora per saber quin impacte ha tingut l'obertura de les escoles i ha recordat que hi ha diversos estudis que afirmen que la transmissió a l'escola és molt baixa.

Per això, ha reiterat la crida a les famílies perquè siguin igual d'exigents amb les mesures de protecció a casa i en la vida social com ho són amb les escoles. "Siguem exigents amb les escoles, és el nostre deure com a ciutadans, però també autoexigents quan sortim de les escoles", ha declarat.

El secretari ha fet un "toc d'alerta" davant de la situació epidemiològica actual, tot i que ha assegurat que els protocols estan pensats per a "grans volums" i ha confiat que tot i que hi hagi un increment, previst per a la tardor, es puguin continuar aplicant i complint. Tot i això, ha afirmat que a més volum de casos, "més risc de disfuncions".

Més dies de nomenaments

D'altra banda, Cuenca ha explicat que davant l'excepcionalitat del curs i el fet que hi ha més baixes entre el professorat s'ha passat de fer nomenament de dos a tres dies i que la previsió es que se n'acabin fent quatre dies a la setmana. Des del juliol, s'han realitzat 8.215 substitucions.

D'altra banda, Cuenca ha explicat que tenen xifres, tot i que no són exhaustives, que indiquen que hi ha entre un 76 i un 93% de centres amb menys d'un 10% d'absentisme. A més, on n'hi ha més és a les etapes del segon cicle d'infantil. La secretària ha explicat que s'està treballant amb aquestes famílies i que preveuen que els nens que no estan anant a l'escola per por de les famílies es vagin incorporant progressivament, com ha assegurat que ja han detectat que està passant.