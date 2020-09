Què diuen els titulars en paper d'aquest dimecres?

Regió7 dedica avui, 23 de setembre, el seu titular principal a les mesures que s'aplicaran a la Cerdanya per frenar la covid: "La Generalitat aplicarà a la Cerdanya restriccions en bars, noces i funerals". La fotografia és per a les proves PCR que s'estan realitzant en centres educatius de Manresa, com el Lluís de Peguera, i és que la ciutat ja té un centenar d'estudiants aïlats. El diari també destaca que Catalunya farà quarantenes de deu dies i podria limitar les trobades a sis persones; ICL demana un cabal d'aigua equivalent a 35 llacs de l'Agulla a l'any; Solsona dedicarà 2,1 milions al nou tanatori i a mesures contra la covid; i el llibre de Puigdemont es presenta a Manresa amb política i gotes d'humor.



