Salut aplicarà a la Cerdanya mesures de restricció com les de Girona, Salt i Reus

La situació epidemiològica de la Cerdanya, amb una cinquantena de casos en la darrera setmana, va ser ahir motiu de discusió a la reunió del Consell Executiu. El president de la Generalitat, Quim Torra, va plantejar la possibilitat del confinament de la comarca per reduir l'expansió de la covid-19, però part de l'executiu i el departament de Salut, amb la igualadina Alba Vergés al capdavant, ho van rebutjar, segons va avançar ahir El Periódico.

Des de Presidència asseguren que Torra manté el mateix criteri que per a qualsevol territori en una situació delicada: «Si cal confinar-lo, que es confini». Però el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, «no veu tècnicament necessari» confinar ara la Cerdanya, tot i que preveu aplicar mesures com les que s'han aprovat ja a Girona o Salt. En aquests dos municipis s'ha limitat al 50% de l'aforament de bars i restaurants, i prohibit el consum a les barres, i també s'ha limitat a cerimònies com enterraments i casaments al 33% de l'aforament dels recintes.

La discussió al Govern hauria dividit de nou el Consell Executiu en dos blocs, que serien bastant representatius de les afiliacions dels consellers a JxCat o ERC. Però fonts coneixedores de la reunió neguen que hagi estat un dur enfrontament i ho limiten a una diferència menor. Des del Govern asseguren que Torra considera que la situació de la Cerdanya podria merèixer que s'apliquin mesures més restrictives per intentar reduir la incidència de la covid-19 i per això va posar sobre la taula la possibilitat del confinament.

Fonts de Presidència recorden que el criteri de Torra sempre ha estat el mateix i ha defensat mesures com aquesta «sempre que calgui, a la Cerdanya o on sigui necessari». «Si hi ha zones amb un rebrot s'ha d'actuar, com va passar a Lleida al juliol», defensen per emmarcar el plantejament d'aquest dimarts a la reunió del Consell Executiu en analitzar les dades de la Cerdanya. Argimon va descartat que amb les dades actuals calgui confinar la Cerdanya. «Hem tingut situacions més complicades», va assegurar. El secretari de Salut Pública va emmarcar les dades de la comarca en «l'efecte» que ha provocat el cribratge que es va fer a Puigcerdà, «amb 50 casos més», i un brot detectat en una residència. Argimon, de fet, va remarcar que el resultat del cribratge «a priori és positiu», perquè ha permès detectar asimptomàtics que «es desconeixien i podrien estar infectant».



Risc de rebrot molt alt

Segons les últimes dades de Salut, la Cerdanya té un risc de rebrot disparat, per sobre del 2.000 quan la mitjana catalana és de 186, i la velocitat de contagi està per sobre de 2, quan al total de Catalunya està a 1,13. Tot i aquestes dades, Argimon es mostra confiat que l'evolució serà favorable, com està passant en altres zones com Girona i Salt. Salut farà proposta de restriccions al Procicat.