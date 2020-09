Campo desvincula la tramitació de l'indult de la negociació dels pressupostos

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha desvinculat l'anunci sobre l'inici de la tramitació de l'indult als presos independentistes que va fer en seu parlamentària de la negociació pressupostària. Segons Campo, relacionar les dues qüestions només és fruit de la "imaginació" perquè la resolució de l'indult pot trigar "entre quatre i deu mesos" i no es pot vincular a la "negociació d'aquests dies". Campo ha afirmat que li semblaria "meravellós" que la tramitació ajudés a la resolució del conflicte polític a Catalunya "com a efecte transversal", però ha criticat la reacció dels partits de la dreta, que "sembren dubtes" sobre l'actuació del Ministeri quan –ha recordat– està obligat a fer el tràmit.

En una entrevista a la Cadena Ser, Campo ha explicat que va fer l'anunci de l'inici dels tràmits de l'indult al Congrés per "transparència", "donada la transcendència pública" del cas i perquè va creure que és "un lloc raonable. "Em va semblar important dir-ho i que en seu parlamentaria és un bon lloc per anunciar que es compleixen les lleis, perquè l'obligació legal del Ministeri de Justícia és tramitar qualsevol indult, sigui de qui sigui".

El ministre de Justícia ha explicat que "no sap" si arribarà abans aquesta resolució de l'indult o la reforma del delicte de sedició. Ha defensat de nou la necessitat de reformar el delicte de sedició per adaptar-lo al principi de "proporcionalitat". "La realitat ha canviat i Europa ens ha posat moltes pegues", perquè "la dogmàtica penal és unànime que això s'ha de canviar", ha sentenciat.



La reforma de sedició no arribarà «a curt termini»

En tot cas ha apuntat que ara per ara la reforma del delicte de sedició es troba en fase d'elaboració dels esborranys. A més ha apuntat que la seva intenció és fer la reforma escoltant totes les institucions i parts afectades, i per tant passarà pel tràmit de consultes al CGPJ, Consell Fiscal, Consell d'Estat i el debat al Congrés i al Senat, per tant "a curt termini no tindrem una reforma del Codi Penal en matèria de sedició".

També ha negat que les eleccions catalanes tingui cap mena d'influència sobre els temps del Ministeri per a la reforma del delicte de sedició.