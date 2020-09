Junqueras: «Som innocents i la nostra opció és l'amnistia»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha insistit en la via de l'amnistia després de l'anunci del govern espanyol de tramitar la setmana que ve la petició d'indult per als polítics presos que va presentar un advocat. "La nostra resposta segueix sent la mateixa. Nosaltres som innocents i la nostra opció és l'amnistia. La mesura només evidencia que el regne d'Espanya continua ancorat al passat", ha afirmat en declaracions a la Sexta. Preguntat per la voluntat de l'executiu espanyol d'impulsar una reforma del Codi Penal per modificar el delicte de sedició, Junqueras diu que és una mesura "molt poc adequada" perquè "no resol en cap cas l'origen del problema ni dona una solució a milers d'encausats per posar urnes i deixar que la gent voti".

Segons Junqueras, el govern espanyol ha de desjudicialitzar la política. "Avui diu que fa gestos, però veiem poques diferències amb el PP", ha sentenciat.

En relació als pressupostos de l'Estat, Junqueras ha insistit que ERC sempre estarà disposada al diàleg però que primer l'executiu de Sánchez ha de dir si vol parlar amb la dreta o amb l'esquerra perquè, segons ha dit, "no és compatible". El líder dels republicans també ha condicionat els comptes al fet que el govern espanyol compleixi els acords i ha avisat que "no hi ha cap concreció al respecte".