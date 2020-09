L'Audiència de Palma deixa sense efecte el tercer grau d'Iñaki Urdangarin

La secció primera de l'Audiència Provincial de les Balears ha deixat sense efecte la progressió al tercer grau penitenciari d'Iñaki Urdangarin. Així es recull en dues resolucions que l'Audiència de Palma va dictar ahir. En una primera resolució, la secció primera estima el recurs d'apel·lació interposat per la Fiscalia contra l'acte de 3 de setembre dictat pel jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Valladolid sobre la classificació de grau d'Urdangarin. La sala revoca la decisió del jutjat i, per tant, deixa sense efecte la progressió al tercer grau penitenciari. D'acord amb l'Audiència de Palma, «no es desprèn de la conducta global de l'intern una evolució prou favorable, de moment, que permeti inferir una capacitat per tirar endavant un règim de vida en semillibertat».