Mas intenta que el PDeCAT integri dirigents com a independents a la llista de JxCat

L'expresident Artur Mas intenta que el PDeCAT no es presenti a les eleccions en solitari, i que integri dirigents seus com a independents a la llista de JxCat. Tal com explica en una entrevista a l'ACN, Mas treballa com a mediador perquè l'operació tingui l'aval del president de Junts, Carles Puigdemont; dels presos Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn; i del president del PDeCAT, David Bonvehí. Assegura que no és una proposta seva, però Mas confia que aquesta via eviti un trencament de les parts, tot i admetre que "la situació és molt complicada de cara a l'entesa". D'altra banda, l'expresident creu que, si finalment el PDeCAT es presenta en solitari a les eleccions, ha de "reagrupar" persones que han abandonat el partit.

Mas, que no vol que la seva opinió s'associï en nom del PDeCAT, admet que la situació és, "objectivament, molt complicada" de cara a una entesa interna amb Junts, "però no impossible". L'expresident encara confia en un acord que eviti el trencament, i explica a l'ACN que l'únic "fil d'esperança" que queda és aquesta via d'integrar dirigents del PDeCAT com a independents a la llista de Puigdemont: "És l'opció que, en aquest moment, està més sobre la taula com a possibilitat de seguir buscant l'acord", ha asseverat.



La via del 21-D

Segons Mas, tant Lledoners com Waterloo veuen bé aquesta opció com una "possible solució". I considera que Bonvehí avalaria aquesta fórmula, a no ser que entengui que el PDeCAT es "dilueix totalment" a la llista de Junts. "Si es pacten les condicions per no diluir-se sinó per integrar el partit en una candidatura més àmplia, crec que com a mínim es contemplarà", ha opinat. El 129è president de la Generalitat avisa, però, que tot dependrà de la lletra petita de la negociació, i afegeix que no s'ha entrat a concretar tant en les converses, que encara es mantenen obertes.

Mas va parlar d'aquesta via amb Puigdemont fa dues setmanes, però no han tornat a reprendre el diàleg des de la roda de premsa de l'expresident del PDeCAT, dilluns passat. Sigui com sigui, Mas manté canals oberts amb tots els actors: "Intento tenir vàries canyes posades per veure si té èxit en algun moment. Intento fer de pont entre tots aquests mons", ha afegit.

L'excap del Govern constata que aquesta ja va ser la via escollida per a les eleccions del 21 de desembre de 2017, quan Puigdemont i el propi exlíder de CDC -amb altres persones de l'entorn- van dissenyar la primera llista de Junts per Catalunya, sota el paraigües d'una coalició entre PDeCAT i Convergència. "La fórmula està assajada i va funcionar, va quedar primera entre les forces sobiranistes. No és la ideal, però a vegades no has d'anar a buscar la perfecció absoluta sinó el que és possible fer, i signifiqui un acord o un avenç", ha reflexionat.

La proposta fins i tot podria servir, segons Mas, per acostar la creació d'una sola formació política de cara al futur. O, si no, limitar-se a la propera convocatòria electoral -que apunta al febrer o març del 2021. Sigui com sigui, aquesta fórmula és "l'escletxa que està oberta" per mantenir vives les converses entre JxCat i el PDeCAT.



Rivalitat electoral

Mas també és partidari que, mentre hi hagi converses obertes entre el PDeCAT i Junts, els diputats de Bonvehí es mantinguin al grup de JxCat: "Cal la màxima unitat de criteri possible". Ara bé, si es confirmés la ruptura de les negociacions, l'expresident creu que serà "necessari i essencial" que les dues formacions es "defineixin ideològicament". Arribats a aquest punt, els diputats del PDeCAT podrien sortir del grup de JxCat, sobretot al Congrés.

Així, en cas de trencament, el PDeCAT es presentarà en solitari i s'enfrontarà a Puigdemont: "Si hi ha separació hi haurà rivalitat electoral", subratlla Mas, que espera que almenys la ruptura sigui "amistosa" perquè les dues formacions "hauran de seguir col·laborant al futur". "Quina possibilitat d'èxit té el sobiranisme si, a dins seu, no es reforça la unitat estratègica i d'acció?", s'ha preguntat de forma retòrica. Mas assegura que no participarà de cap acte de campanya amb el PDeCAT si hi ha trencament de les relacions amb Junts.

Si el Partit Demòcrata es presenta en solitari, Mas creu que hauria de "reagrupar el màxim de gent possible", entre les persones que n'han marxat "per diverses raons" els últims mesos. "El partit quedaria lliure i tindria tot el dret del món de ser el més gran possible, i perquè gent que ha abandonat aquesta òrbita faci un esforç de reagrupament", ha insistit.

Encara sobre les relacions entre JxCat i el PDeCAT, Mas lamenta que sigui quina sigui la resolució judicial sobre el control de la marca de Junts per Catalunya, es "complicaran les coses" si no hi ha una entesa. L'expresident del PDeCAT sosté que l'únic escenari per no empitjorar encara més les relacions és un acord: "I la meva recomanació és que inclogui la marca. Si hi ha acord, quedarà tot resolt, marca inclosa", ha apuntat. Aquest divendres se celebra la vista de les cautelars després de la denúncia interposada pel PDeCAT contra JxCat.



Govern en funcions

Per altra banda, Mas també ha valorat el pes que hauria de tenir el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, en cas que hagi d'assumir les funcions de la presidència de la Generalitat si el Suprem acaba inhabilitant el cap de l'executiu, Quim Torra: "Aragonès s'haurà de limitar a complir amb les prerrogatives que marca la llei catalana vigent, i no anar més enllà".

Mas demana que, si en cas d'inhabilitació, el Govern s'organitzi i prengui "totes les mesures necessàries de manera coordinada, convinguda i acordada" per enviar un missatge de tranquil·litat a la societat: "Això és inapel·lable i fonamental. No es pot derivar, de cap de les maneres, una menor atenció a la ciutadania en aquest moment de crisi i de por", ha justificat.



«Solucions intel·ligents»

Mas reclama al sobiranisme "solucions intel·ligents". En referència a la "confrontació intel·ligent" que demana Puigdemont, Mas afegeix que cal que tant l'independentisme com l'Estat accepten "renunciar a alguna cosa" per poder combinar "democràcia i legalitat". L'expresident ja va proposar, al seu llibre 'Cap fred, cor calent' (Columna Edicions, 2020), un referèndum a Catalunya on es poguessin votar la proposta d'Espanya -per ara inexistent- i la de la majoria independentista al Parlament.

Mas continua defensant aquesta via, i afirma que celebraria que s'inclogués com a debat a la taula de diàleg: "Si es recull, fantàstic. I si volen que jo tingui algun paper, ja m'ho diran. Si algun dia alguna opció d'aquestes té una mica de recorregut parlarem més de solucions que de confrontacions", ha reflexionat. Mas està convençut que aquesta proposta serviria per donar legalitat a les dues opcions, i seria una "bona solució i en positiu" per desencallar l'actual situació "dantesca". L'expresident, però, no és "ingenu" i és escèptic sobre el recorregut del diàleg amb Madrid.

Finalment, Mas recomana "no parlar gaire" d'unilateralitat perquè creu que només es pot exercir aquesta via si té "opcions reals de guanyar". "I ara no tenim una majora inapel·lable, ni aliats exteriors prou sòlids, ni unitat estratègica del sobiranisme. Quines possibilitats tenim de guanyar a curt termini? S'han de fer els deures", ha conclòs.