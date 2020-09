El CGPJ no convida la consellera de Justícia a l'entrega de despatxos a la nova promoció de jutges a Barcelona

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no ha convidat la consellera de Justícia, Ester Capella, a l'entrega de despatxos a la nova promoció de jutges que tindrà lloc aquest divendres a Barcelona, han explicat a l'ACN fonts del Govern. No hi haurà, per tant, cap representant de la Generalitat. La pròpia Capella ha ironitzat sobre la possibilitat que la invitació s'hagi perdut o se'ls hagi oblidat convidar la Generalitat. "Ja saben que la justícia va lenta", ha indicat en declaracions a la Xarxa, on ha dit als que acusen el Govern de deslleial que la lleialtat és "bidireccional". "Ens devem respecte institucional. És una falta de respecte al país i a la ciutadania", ha conclòs.

Segons Capella, "deuen tenir els seus motius". "Es deuen amagar d'alguna cosa, li hauran de preguntar al president del CGPJ", ha afegit la consellera, que ha recordat que no es tracta d'una invitació a Ester Capella, sinó al Govern de Catalunya, de tots els catalans.

L'acte tindrà lloc per primer cop a la seu de l'escola judicial i estarà presidit pel president del Tribunal Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes. Sí que està prevista l'assistència del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo; la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, i el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos. El president del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, finalment no hi assistirà, com tampoc ho farà el rei.

El govern espanyol ha justificat l'absència del monarca per motius de seguretat. Lesmes mostrarà el malestar del CGPJ i de la carrera judicial per aquest fet, ja que fa 20 anys que el monarca assisteix a aquest acte. Tot i que inicialment estava confirmada la seva presència, la Casa Reial va comunicar que finalment no hi aniria.

L'any 2016, per exemple, entre els convidats hi havia el llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller de Justícia del moment, Carles Mundó.