Lesmes expressa «l'enorme pesar» per l'absència de Felip VI en el lliurament de despatxos als nous jutges

El president del Tribunal Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes, ha manifestat un "enorme pesar" per l'absència del Rei en l'acte d'entrega dels despatxos als nous jutges. Ha lamentat la decisió del govern espanyol, que ho va justificar per motius de seguretat, perquè "la justícia es fa en nom de qui representa la unitat i permanència de l'Estat". Ha dit que la presència de Felip VI "té una enorme dimensió constitucional i política, expressió del suport permanent de la corona al poder judicial en la seva defensa de la Constitució i de la llei". A l'acte tampoc hi han assistit jutges "desencantats". El president del Tribunal Constitucional ha excusat l'assistència a última hora. No s'ha convidat a cap representant de la Generalitat.

Lesmes ha dit que "siguin les que siguin les circumstàncies" que han motivat la decisió del govern espanyol, espera que en el futur el monarca "pugui seguir encoratjant amb la seva presència a Barcelona als nous jutges en l'acte d'inici de la seva apassionant i difícil tasca de protegir els drets dels espanyols i defensar l'odre jurídic".

"Ja us anticipo que no seran pocs els moments en que haureu d'afrontar situacions de soledat, que tindreu sensació de ser els únics baluards de l'Estat de Dret, en circumstàncies adverses, que posaran a prova el vostre compromís com a institució a la que formeu part", ha exposat Lesmes. "La fermesa i el convenciment en els valors constitucionals hauran de ser el far que us guiï de manera permanent", ha afegit.

Lesmes ha advertit als nous jutges que a partir d'ara es deuen la institució judicial. "Aquesta, i una altra, és l'essència del servei públic: el servei a Espanya", ha reblat. Ha acabat la seva intervenció demanant-los independència, imparcialitat i integritat com els principis que els han d'acompanyar en el desenvolupament de la seva nova tasca.

Després del lliurament dels despatxos, ha intervingut la número u de la promoció, Cristina Menéndez, que ha criticat "el silenci de totes les institucions públiques". Ha dit que la justícia "mai s'hauria d'utilitzar com a moneda de canvi ni part de jocs polítics o institucionals". Ha indicat que alguns companys jutges no han assistit a l'acte perquè s'han sentit "desencantats". En concret, 15 dels 62 nous jutges no han assistit a l'acte, 9 dels quals s'havien excusat per la covid-19. Menéndez ha acabat fent una crida a que els nous jutges seran "sempre independents, imparcials i sotmesos sempre només a l'imperi de la llei".

L'acte ha començat amb les paraules del director de l'escola, Jorge Jiménez, que ha dit que compten amb "el suport de la Corona", sense cap altra referència a l'absència del monarca espanyol. Ha demanat als nous jutges que no s'acomodin i els ha reclamat "humilitat i senzillesa" i que no tinguin por de dubtar sense pensar que estan "en la possessió de la veritat".

L'acte ha acabat amb un "'viva el rey'" que ha cridat el vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Jose Antonio Ballestero.



Absències

L'acte ha aixecat polseguera per la decisió del govern espanyol que el Rei no hi assisteixi, tot i que fa 20 anys que hi va i que en un principi estava confirmada la seva presència. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va al·legar raons de seguretat en la decisió. "Hi ha moments en què cal sacrificar alguna cosa en pro d'alguna cosa més segura", va dir.

El president del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, malgrat que havia confirmat la seva assistència, finalment ha comunicat a Lesmes, que no hi anava "per problemes d'agenda" fruit de la seva participació a la XIII Conferència Iberoamericana de Justícia Constitucional, que se celebra de forma telemàtica, segons han explicat fonts del CGPJ.

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no ha convidat la consellera de Justícia, Ester Capella, a l'entrega de despatxos. No hi ha hagut, per tant, cap representant de la Generalitat.

Sí que hi han assistit el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo; la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, i el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos.

És la primera vegada que l'acte se celebra a la seu de l'Escola Judicial, a Collserola. L'any passat i per primer cop des del 1997, l'acte d'entrega dels despatxos als nous jutges es va fer a Madrid, una decisió que es va justificar per la celebració dels 25 anys de l'aprovació de la Constitució. En ocasions anteriors s'havia fet en auditoris de Barcelona.



La majoria destinats a Catalunya



56 dels 62 jutges que conformen la 69a promoció de l'Escola Judicial (33 dones i 29 homes) aniran destinats a Catalunya, on hi ha la majoria de vacants. Els altres 6 aniran a òrgans judicials de les Balears, les Canàries i Extremadura.

Andalusia aporta 11 jutges a la nova promoció, seguida de Madrid (9), l'Aragó (7), Catalunya (6), el País Valencià (5), Castella i Lleó (4), Múrcia (4), Galícia (3) i les Balears (3). Astúries, Cantàbria, Castella la Manxa i Extremadura n'aporten 2 cadascuna, i Canàries i Navarra, 1.

La mitjana d'edat dels alumnes quan van ingressar a l'Escola Judicial el 2018 era de 28 anys, tot i que els dos més joves en tenien 23 i el més veterà, 35. Quan van arribar a l'Escola, havien dedicat una mitjana de 4 anys i 7 mesos a preparar les oposicions d'accés a la Carrera Judicial.

El 98,39% dels nous jutges va comptar amb el suport econòmic dels pares durant la preparació de l'oposició, i només el 3,23% va gaudir d'una beca. El 62,90% no té cap familiar vinculat al sector jurídic. Pel que fa al 37,10% restant, només cinc alumnes tenien com a familiar un jutge.

Pel que fa a les preferències, l'àrea penal l'escull el 27,38% dels membres de la promoció, seguida per la civil (19,05%) i la de família (13,69%). La jurisdicció de menors la tria el 10,71% dels alumnes, per davant dels Jutjats de Violència sobre la Dona (8,33%), els del Contenciós-Administratiu (7,74%), els de Mercantil (6,55%), els del Social (3,57%) i els de Vigilància Penitenciària (2,98%).