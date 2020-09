Els Mossos activen la màxima alerta per disturbis davant la possible inhabilitació de Torra

El gabinet de coordinació del Pla Operatiu Minerva, que regula la disponibilitat d'agents antiavalots i que es va dissenyar per contenir els greus aldarulls desencadenats per la sentència del Tribunal Suprem (TS) contra els líders del procés, ha activat el seu nivell de 'màxima alerta' davant un hipotètic escenari de protestes després d'una possible sentència del TS que inhabiliti el president de la Generalitat, Quim Torra.

En una instrucció interna, el comissari en cap, Eduard Sallent, va comunicar ahir dijous 24 de setembre– tant a la Brigada Mòbil (Brimo) com a les diferents Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) que els seus respectius torns de treball i horaris habituals queden suspesos i que tots els agents antiavalots d'aquests dos nivells han d'estar disponibles per «maximitzar i garantir la seva capacitat de resposta». Els agents que no estiguin treballant, a més, hauran de ser «localitzables» en els termes que estableix «la guàrdia no presencial». La decisió, explica Sallent, l'ha pres el gabinet del Minerva basant-se en les «actualitzacions dels informes d'amenaces que elabora la Comissaria General d'Informació».

L'activació del grau de màxima alerta comporta també la previsió –també hipotètica– que creixin les protestes d'una manera sostinguda i es configurin escenaris d'ordre públic de la màxima complexitat durant diversos dies» com a possible reacció a la inhabilitació de Torra, una decisió que podria conèixer-se en les pròximes hores. O dies. Fonts policials aclareixen que totes aquestes mesures s'han pres aquest divendres malgrat que es desconeix si la sentència sortirà ara o la setmana vinent.

Es desprèn de la decisió i del contingut de l'ordre escrita per Sallent, que els Mossos extremen les precaucions davant un horitzó complicat de preveure a causa, sobretot, de l'efervescència de la segona onada de contagis de Covid-19 i de les restriccions adoptades per contenir-la que prohibeixen per motius sanitaris les concentracions.

Per causes encara no aclarides, el govern de Pedro Sánchez també ha optat per evitar que el rei Felip VI encapçali aquest divendres l'entrega de despatxos als nous jutges, un acte que se celebrarà a l'Escola Judicial, amb seu a Barcelona. Segons fonts consultades per aquest diari, la cancel·lació del viatge del monarca no es deu a cap avís de la policia catalana.



Tornen les vigilàncies en seus judicials

Sallent va enviar també el 22 de setembre una ordre a la Comissaria Superior de Coordinació Territorial (CSUCOT) perquè es reprenguin les vigilàncies de seus judicials. En la instrucció, el comissari en cap recorda que al llarg d'aquestes setmanes està previst que es publiquin sentències i resolucions judicials que «segurament provocaran respostes a tots els nivells i, alhora, un fort impacte emocional», en al·lusió no explícita a la de Torra però també a la sentència del major Josep Lluís Trapero. L'ordre es dona «en previsió i prevenció» que els edificis judicials es puguin convertir en objectius de persones que vulguin «expressar amb actes vandàlics el seu malestar».

Per aquesta raó, Sallent ordena que hi hagi protecció policial permanent a les seus del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i de la Ciutat de la Justícia. També hi haurà efectius estàtics als jutjats de Balaguer, Berga, Cerdanyola del Vallès, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Martorell, Mollet del Vallès, Olot, Rubí, Sabadell, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Solsona, Tarragona, Tortosa, Valls, Vilanova i la Geltrú, Vic i les quatre audiències provincials. Per a la resta d'edificis, les vigilàncies seran dinàmiques, és a dir, les patrulles policials hi passaran de forma freqüent per davant per donar seguretat.

De la redacció de la mateixa instrucció s'interpreta que destinar efectius a la protecció d'aquests edificis no respon aquesta vegada a cap ordre judicial sinó a una mesura de la mateixa cúpula de la policia catalana. Fa dos anys, el TSJC sí que va obligar els Mossos a dissenyar el polèmic dispositiu Toga que va suposar destinar una xifra molt elevada de patrulles de seguretat ciutadana a la vigilància d'aquestes seus. Una obligació que va delmar de forma notable –i durant un llarg període– els efectius disponibles per cobrir la resta de necessitats ciutadanes i que el tribunal va decretar després que alguns dels seus edificis patissin l'atac de grups de CDR que van abocar excrements de porc en els seus accessos.



Talls a les carreteres

Els Mossos també han previst que una de les formes que poden cobrar les protestes sigui en forma de talls a les carreteres. Per aquesta raó, s'han ordenat a les diferents regionals policials del territori que prestin «especial atenció» a les vies més sensibles a una possible obturació per part de manifestants i es detalla per a cada demarcació quines són aquestes en funció de la seva densitat de trànsit, presència de polígons industrials pròxims, peatges o connexions amb infraestructures crítiques com ports o aeroports.