Què diuen els titulars en paper d'aquest divendres?

"El risc de rebrot es dobla en una setmana al Bages i es triplica al Solsonès" és el titular principal de Regió7 d'aquest divendres, 25 de setembre. La fotografia és per al partit del Baxi Manresa i l'Obradoiro: els manresans van perdre per tan sols quatre punts. El diari també destaca que la Cerdanya assumeix amb resignació la caiguda d'activitat per la Mercè; l'exalcalde Teo Romero anirà a judici el novembre per malversació; els comitès de les mines diuen al conseller que no negociaran amb ICL; i al d'Entrada, Els Amics de les Arts: «El nou disc és el que marca el canvi del grup».



'El País': "Europa urge a actuar ahora para evitar otro confinamiento"

'El Periódico': "De promeses del futbol a esclaus sexuals"

'Diari de Girona': "Col·lapse a les consultes telefòniques dels centres d'atenció primària gironins"

'El Punt Avui': "Risc a l'alça"

'La Razón': "Sánchez cambia los despachos con el Rey por llamadas y SMS"

'Ara': "Brussel·les veu "molt preocupant" l'evolució de la pandèmia a Espanya"

'ABC': "El veto al Rey indigna al poder judicial"

'El Mundo': "Idoia Mendia (PSE): "Es un hito el compromiso de Bildu con la gobernabilidad de España""

'La Vanguardia': "JxCat i ERC pacten el trànsit de la inhabilitació de Torra fins a les eleccions"