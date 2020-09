Els treballadors de la Sagrada Família convoquen una vaga indefinida a partir d'aquest dissabte

El personal d'atenció al visitant de la Sagrada Família farà vaga des d'aquest dissabte per denunciar les condicions laborals. La convocatòria és de la secció sindical SUT (Solidaritat i Unitat dels Treballadors) a MagmaCultura, l'empresa que gestiona la plantilla del temple i que ja ha replicat que s'estan complint "les condicions fixades pel conveni del lleure". Els treballadors denuncien d'una banda que la plantilla fa més hores de les que té per contracte -mitjançant les hores complementàries-, la qual cosa hauria afectat la seva prestació de l'ERTO. A més, demanen que es desafectin de l'expedient temporal més treballadors perquè, des de la reobertura de la basílica, asseguren que no en fan prou per atendre la demanda de visitants.

El sindicat ha anunciat aquest mateix divendres la convocatòria de vaga indefinida a partir de dissabte. Una vaga que afectarà les visites al temple, que actualment es realitzen únicament en dissabte i diumenge després de la reobertura post-confinament. Els convocants afirmen que els treballadors treballen en unes condicions per sota de Conveni del Lleure i de l'Estatut dels Treballadors, mentre l'empresa contractant assegura –en un comunicat emès aquesta tarda- el contrari.

Amb tot, Magma "recorda" que el sector viu un moment "molt complicat" i "posa en valor" les condicions laborals dels professionals d'aquest equipament cultural. La secció sindical denuncia també que els treballadors del servei d'atenció al visitant "tenen modificacions constants" en les jornades laborals, manca de compensació dels dies festius treballats i problemes de pagaments constants a les nòmines.



Petició de més desafectacions



D'altra banda, pels convocants "la gota que ha fet vessar el got" ha arribat amb la reobertura del temple després de la pandèmia del coronavirus, en el sentit que al seu entendre es va desafectar una part molt reduïda de la plantilla, "cosa que va generar un augment de la càrrega de treball i la negació del gaudiment de les vacances".

Per això reclamen també que es desafecti de l'ERTO vigent a més treballadors, i poder fer front així a l'aforament del temple "que no ha fet més que incrementar" des de la reobertura "i l'estimulació de les entrades per als barcelonins". En concret, asseguren que el darrer cap de setmana, 18 i 20 de setembre, sis treballadors van haver d'informar i guiar un miler de visitants cada hora.

Unes xifres de visitants que, d'altra banda, xoquen amb les aportades recentment per la direcció del temple, i que apuntaven que ni al llarg de l'estiu ni aquest setembre s'han superat mai les 2.000 persones per cap de setmana. "La realitat es que no hi ha un volum de turistes a la ciutat de Barcelona que permetin aquesta possibilitat", reitera avui MagmaCultura sobre l'opció de més desafectacions entre la plantilla.

L'empresa informa també del fet que el 90% de la plantilla de la Sagrada Família està en situació d'ERTE i la resta de professionals treballen a partir dels dies d'obertura del temple.

Segons els treballadors, el comitè de vaga ha sol·licitat una reunió a les empreses. La Junta Constructora del Temple i MagmaCultura, "no només no han respost a la convocatòria sinó que han intentat bloquejar la vaga, negant-se a rebre'n la informació i vulnerant-ne el dret", asseguren.