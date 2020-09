Augmenten a 26 els morts per l'accident d'un avió militar a l'est d'Ucraïna

La defunció d'un dels dos únics supervivents ha elevat aquest dissabte a 26 el balanç de víctimes mortals per l'accident d'un avió de la Força Aèria a l'est d'Ucraïna, segons ha informat aquest dissabte el servei nacional d'emergències ucraïnès.



L'avió, un An-26 de transport militar, es va estavellar el divendres a la província de Jarkiv amb 27 persones a bord --20 cadets militars i set tripulants-- durant un vol d'entrenament. Només van sobreviure dues persones que van aconseguir saltar de l'avió, encara que van ser hospitalitzades en estat greu.



El president ucraïnès, Volodimir Zelesnki, ha explicat en Twitter que un dels dos supervivents ha mort per les greus cremades que va patir en el sinistre. El mandatari, que confia en la recuperació de l'única persona amb vida, ha declarat aquest dissabte com a dia de dol nacional.





Zelenski també ha reclamat en un comunicat que s'investiguin les causes del sinistre de manera "objectiva" i "imparcial". En aquest sentit, ha lamentat que els morts tenien "tota la vida per davant".Els primers indicis apunten a una possible fallada en un dels motors, si bé les autoritats remenen també altres hipòtesis, entre elles un error de la tripulació o dels controladors de vol, així com un manteniment inadequat de l'aeronau, segons un comunicat de l'Oficina Estatal de Recerca recollit per l'agència russa Sputnik.