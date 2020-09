Mor un segon usuari de la residència de Puigcerdà afectat per coronavirus. La defunció d'ahir se suma a una altra de dijous. Es tracta de dues persones d'edat avançada, de 90 i 97 anys respectivament. El brot també té un afectat més, i ara ja en són 18. La Fundació Hospital de Puigcerdà, gestora d'aquest centre i de la residència de Bellver, on també hi ha casos d'infecció, va explicar ahir que ·els dos residents «estaven ingressats a la unitat psicogeriàtrica de l'equipament i tenien pluripatologies prèvies».

Aquest brot de coronavirus ja va fer que a mitja setmana es decidís aïllar un grup d'11 residents que no estaven infectats en un espai de reserva durant la pandèmia que fins ara no s'havia fet servir, la segona planta de l'hospital vell, en desús des del 2014 amb l'entrada en servei del nou hospital Transfronterer.

Les afectacions per coronavirus a aquestes residències de gent gran s'han produït en unes setmans en què els nivells de reproducció del SARS-cov-2 s'han incrementat fins a situar-se com una de les zones del país que més preocupació genera. Dimecres, el Procicat va dictar noves mesues restrictives que afecten bars, restaurants, llocs de culte i espais on en general es pugui acumular gent. Els ajuntaments de la comarca també s'han sumat a fer mesures d'àmbit local, complementàries a les anteriors, amb la voluntat de poder rebaixar els nivells de risc de contagi.

Aquest brot de covid-19 a les residències de la Cerdanya ha coincidit amb un increment de casos positius, alguns detectats en cribratges sectorials fets en els primers dies del mes de setembre. I les mesures restrictives per evitar que la situació empitjori comencen a aplicar-se en un pont de quatre dies de la zona de Barcelona per les festes de la Mercè.



Presència moderada de turistes

Tot i que el Servei Català de Trànsit va comptabilitzar que entre dimecres a la nit i dijous a la tarda havien marxat de Barcelona el 15% més dels vehicles previstos pel pont de la Mercè, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, afirmava ahir que no s'havia percebut un increment de vianants als carrers de la capital cerdana i que tot estava «molt tranquil». Davant el temor que molts barcelonins visitessin la comarca pel pont, Piñeira va demanar que no hi anessin a causa de l'increment de risc de contagi.

Ahir no hi havia moviment al carrer, però l'alcalde va dir que «caldrà veure si, efectivament, durant el cap de setmana continua aquesta tranquil·litat», i en aquest sentit indicava que s'ha d'esperar a avui o demà per fer-ne «una valoració més acurada». Els visitants es trobaran una comarca amb restriccions importants en els comerços, els restaurants i en el sector hoteler per evitar contagis.

Segons les dades de Trànsit, un total de 459.316 vehicles van abandonar l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida. Pel que fa a l'assistència hospitalària, ahir hi havia 5 pacients ingressats amb covid-19 i cap possible cas ingressat pendent de diagnòstic.



Cinc hospitalitzats

Des de l'inici de la pandèmia, a l'Hospital de Cerdanya s'han detectat 151 positius, dels quals 65 han ingressat a l'Hospital de Cerdanya. Hi ha hagut un total de 14 trasllats a altres centres sanitaris. 45 pacients han rebut l'alta i són al seu domicili. I en el registre de defuncions per covid, només hi ha una persona. Hi ha altres casos de mort que serien susceptibles de ser també per covid-19, però no tenien una prova de PCR.