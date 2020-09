El PDeCAT no veuria viable compartir grup amb JxCat

El PDeCAT lamenta que JxCat no ha creat un «clima de confiança» al Parlament. El partit que presideix David Bonvehí va demanar el 7 de setembre una «negociació» entre els seus quatre diputats a la cambra i la resta del grup, però l'«encaix» no ha arribat. Segons fonts de la direcció de Bonvehí, aquesta «desconfiança» actual fa que el PDeCAT no vegi viable tornar a compartir grup amb Junts després de les properes eleccions. La situació, doncs, allunya encara més una possible entesa entre les dues parts i aboca el Partit Demòcrata a presentar-se en solitari. Aquest escenari precisament es podria abordar en el Consell Nacional ordinari que el PDeCAT celebrarà el 5 d'octubre, tal com ha pogut saber l'ACN.

Tot i que no s'hagi generat aquest «clima de confiança», el PDeCAT no es planteja trencar el grup del Parlament. Sobretot perquè es dona per fet que a la legislatura li queda poc recorregut, a l'espera de la sentència del Suprem que podria inhabilitar Quim Torra. Altra cosa és el Congrés, on el PDeCAT aspira a marcar «molt més perfil propi», tant amb els pressupostos com amb altres debats i votacions. En les dues cambres el partit de Bonvehí té quatre diputats. El PDeCAT confiava en crear aquesta «confiança» al Parlament. Però 20 dies després de reclamar «negociació» amb Junts, fonts de l'executiva de Bonvehí lamenten que el grup que presideix Albert Batet no ha fet gaires gestos per acostar posicions. «No hi ha la complicitat necessària», critiquen des del PDeCAT, que acusen JxCat d'haver posat pals a les rodes i evitar que la vida parlamentària pogués millorar.