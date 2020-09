Salut fa proves PCR a la plantilla d'una empresa avícola per un rebrot que suma 132 positius

El Departament de Salut fa aquest cap de setmana un cribratge amb PCR als treballadors de l'empresa avícola Padesa de Roquetes arran d'un rebrot que afecta ja 121 empleats i dotze familiars, és a dir, 132 positius. Les proves s'han organitzat al Centre d'Atenció Primària (CAP) de Roquetes, per on passaran uns 300 empleats dissabte i 200 més diumenge. Així, s'hauran testat unes 500 persones dels 700 que formen la plantilla. En funció dels resultats, que es preveuen tenir entre dilluns i dimarts, es prendran les mesures que "siguin necessàries". "Aquest brot és sense dubte el més important en l'àmbit d'aquest territori, té un impacte sobretot a les comarques del Baix Ebre i Montsià", ha afirmat la gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Mar Lleixà.

Segons ha explicat Lleixà, el primer cas positiu es va detectar el 13 de setembre i, a partir de llavors, el nombre de contagiats es va enfilar. Arran dels primers casos, l'empresa va fer un cribratge a 200 treballadors. Dimecres es van diagnosticar 17 positius de cop, per la qual cosa es va decidir fer les proves PCR massives aquest cap de setmana al CAP de Roquetes. Durant tot aquest dissabte al matí, uns 300 treballadors han fet cua a l'entrada del centre hospitalari per fer-se les proves, distribuïts en torns per evitar aglomeracions. "L'objectiu prioritari és identificar i tallar les cadenes de transmissió, tenim persones asimptomàtiques. De moment, la implicació dels treballadors és molt alta", ha subratllat Lleixà.

La gerent de la Regió Sanitària ebrenca ha assenyalat que és molt difícil determinar les causes de la propagació del virus, tot i que ha apuntat a les condicions tèrmiques de l'escorxador i en concret a una de les seves sales. "Hi ha unes condicions de temperatura i d'humitat que són molt afavoridores perquè el virus es comporti amb aquesta agressivitat a l'hora del contagi", ha precisat. A finals de juliol ja es va fer un cribratge preventiu a un miler de treballadors de les plantes de Padesa i Paumar de Roquetes i Amposta. Llavors, però el nombre de casos va ser molt més baix, segons Salut.



Els resultats del PCR es donaran a principis de setmana

Les autoritats sanitàries tenen previst tenir els resultats de les proves PCR entre dilluns i dimarts i en funció de les dades epidemiològiques es prendran les mesures restrictives que siguin necessàries, segons Lleixà. Malgrat que l'índex de risc de contagi s'ha disparat a les Terres de l'Ebre en els darrers dies, la gerent sanitària ha destacat que la situació és diferent en comparació amb els mesos de març i abril, ja que hi ha ingressades dues persones a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i dues més a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa – una d'elles hospitalitzada a l'UCI. "Tenim una població que quan ens apareixen brots té un impacte molt important. Estem en un territori de calma tensa, en una muntanya russa, això fa que no puguem abaixar la guàrdia. És molt important que ho incorporem a les nostres vides, no podem fer el que fèiem abans ni a dins ni a fora de les empreses", ha insistit Lleixà.

De fet, ha indicat que l'empresa Padesa ha aplicat i seguit tots els protocols per evitar la propagació de la covid-19. Per això, les autoritats sanitàries han demanat als treballadors que no es relaxin i que compleixin les mesures de seguretat, com l'ús de les mascaretes durant els trasllats en cotxe. També han recomanat als treballadors que no portin els fills als centres escolars fins que no tinguin els resultats de les proves.

"La gent no es cuida, jo porto la mascareta", ha assegurat Alfonso Sabaté, un dels treballadors de Padesa que s'ha fet la prova aquest dissabte. En el seu cas, ja es va fer el PCR al juliol i ara opina que fer-se'l és una bona mesura preventiva. Un altre dels empleats, en Javi Taballeri, ha afirmat sentir-se preocupat pel risc de contagi. "Tots tenim família i un company en pot haver contagiat a deu", ha dit. Segons fonts de l'empresa, la seva activitat s'ha reduït a la meitat arran dels casos positius. Amb tot, per ara, no tenen previst cessar la producció.