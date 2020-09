Barcelona tanca una Mercè atípica amb més de 370 activitats i referma que «la cultura és segura»

Barcelona tanca aquest diumenge una nova edició de la Mercè, enguany en un format atípic per les restriccions sanitàries pel coronavirus. Tot i això, durant tres dies s'han pogut fer fins a 371 actuacions pels 10 districtes de la ciutat, que l'Ajuntament ha remarcat que han transcorregut sense cap incidència destacada. Per poder garantir les mesures de seguretat es va obrir un registre per assistir presencialment als actes, amb fins a 100.000 localitats. Tot i "l'èxit" que creuen que ha tingut el model, sí que han lamentat l'alta dosi d'absentisme de ciutadans que s'havien inscrit però que van deixar buida la seva cadira. Això va acabar suposant que de totes les places un 33% quedessin buides tot i haver-se exhaurit entrades ràpidament.

Malgrat això, però, el tinent d'alcaldia de Cultura, Educació i Ciència, Joan Subirats, ha valorat molt positivament l'edició del 2020 de la Mercè i ha explicat que s'ha fet "tot el possible" per poder garantir tant la presencialitat com la prevenció. Tot plegat, segons consideren, ha acabat demostrant que "la cultura és segura". De fet, precisament en aquesta línia ha assenyalat que dels 371 actes organitzats només 3 s'han hagut de suspendre per algun cas de coronavirus, i ha estat perquè algun dels artistes havia estat en contacte amb un positiu.

De les 100.000 localitats a disposició de la ciutadania, el 46% van ser als espectacles familiars del MAC festival, el 49% as musicals i el 5% als tradicionals. Els actes amb més públic van ser el concert de Tribade al Recinte Camp Nou, amb 629 participants; el concert de Maria del Mar Bonet al Teatre Grec amb 570 i l'espectacle de Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic amb 517, també al Teatre Grec.

Algunes d'aquestes mesures ideades expressament pel coronavirus, com la creació de nous espais dins els patits d'illes de l'Eixample o la idea de demanar un registre previ han estat "una prova de foc" per a properes edicions i Subirats ha avançat que poden ser "útils" i tenir "continuïtat" en un futur.



Piromusical



La Mercè 2020 tancarà la seva edició amb el ja tradicional Piromusical, que enguany també s'haurà d'adaptar a les mesures pel coronavirus. Aquest any no hi podrà haver públic i es seguirà únicament per televisió. L'espectacle consistirà en un castell de focs que es llançarà a les 22 hores des de quatre punts de la ciutat. Estarà dividit en tres blocs amb músiques que aniran des de Nat King Cole o Josep Guardiola fins a La Yenka, Salomé, els Sierx i Los Mústang.

Jordi Bonet, d'Oído, i Jordi Turtós, programador de la Mercè Música, han triat la banda sonora, que anirà dedicada especialment a les persones grans, un dels sectors més castigats pel coronavirus.



Seguiment en directe

Alguns dels actes, com el pregó o diversos concerts –onze diaris-, es van poder seguir a través de Betevé o per internet per poder garantir les mesures de prevenció. Segons l'Ajuntament, hi ha hagut un seguiment d'unes 570.000 persones –uns 250.000 el dijous i uns 270.000 el dissabte-. Més de 43.000 persones van seguir el pregó protagonitzat pel pallasso Tortell Pltrona el dia 23 de setembre.

A falta de les dades d'aquest diumenge, l'emissió més seguida ha estat el concert de Maria del Mar Bonet amb 68.950 espectadors, el concert de Sabor de Gràcia amb 67.364 i el concert de Dolo amb 64.365. Els webs de la Mercè han acumulat un total de 2.360.000 pàgines vistes (2.108.000 al web de la Mercè, 107.000 al del BAM, 43.000 al de Cultura Popular i 104.000 al de Barcelona Cultura).

Pel que fa a l'impacte al teixit cultural de la ciutat, dels 3,6 MEUR del pressupost el 45% s'ha destinat a despesa artística i caixets, el 42% a serveis tècnics i el 13 % a mesures de protecció del protocol sanitari.