Torra: «Un dels obstacles per assolir la independència és l'autonomia»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet balanç del seu mandat en una entrevista a Vilaweb i ha opinat sobre les 'dificultats' de Catalunya per arribar a la independència. "He arribat a la conclusió que un dels obstacles per assolir la independència és l'autonomia", ha reflexionat Torra. "Tot això que ha passat aquests mesos i anys mostra els límits d'aquesta autonomia. Tenim un Parlament que no pot aprovar les resolucions que pren, tenim 2.850 represaliats i és possible que ens trobem amb un president inhabilitat per haver defensat la llibertat d'expressió", ha enumerat el president català, que també ha carregat contra els indults als presos. "És un pur acte administratiu sense gens de valor. Que no ens venguin més històries".

"No m'he trobat persones amb més revolts que el president Sánchez"

"L'única cosa que soluciona és una llei d'amnistia. I que jo sàpiga hi ha una majoria al Congrés que, amb voluntat política, pot resoldre el conflicte català", ha continuat Torra. "Presentar una llei d'amnistia sí que seria un gest, tramitar un indult no ho és", ha insistit el president de la Generalitat, que ho ha qualificat d'una nova "pastanaga" de l'executiu de Pedro Sánchez. "Totes han fracassat i estem com estàvem. Si tenim els mateixos presos a la presó, tenim els mateixos exiliats i tenim més represaliats", ha recordat Torra, que ha volgut incidir en la figura del president del govern espanyol. "És un president que vol ser president, que no té cap problema a aliar-se amb qui sigui, a canviar les polítiques que siguin", ha etzibat el cap del Govern.

Inhabilitació: "Soc una pedra a la sabata i se m'havien de treure de sobre"

"O a fer desaparèixer una taula de negociació per aquí o una reforma de sedició per allà per continuar essent president. No m'he trobat persones amb més revolts que el president Sánchez. Ha estat brutal", ha apuntat Torra. Sobre la possible inhabilitació, el president de la Generalitat té la seva teoria: "Crec que els he emprenyat molt. Hi ha hagut una idea que jo era com una pedra a la sabata i se m'havien de treure de sobre. Tinc una certa satisfacció d'haver-los emprenyat tant, sincerament", ha afirmat Torra. "A mi em fa gràcia quan pretenen separar el poder judicial de l'executiu. Tots els poders de l'Estat de manera sistemàtica i coordinada s'han dedicat a la persecució de l'independentisme català, i això ha tingut efecte", ha assegurat el president de la Generalitat.

"No vaig entendre la retirada de l'acta de diputat"

"Hem de reconèixer que la repressió ha tingut efecte i que molts esforços els hem hagut de dedicar a defensar-nos d'aquesta repressió. Això explica que en bona part no hàgim pogut avançar", ha avisat Torra. "Penso també que per a poder fer aquest salt col·lectiu necessites una voluntat col·lectiva majoritària al Parlament i potser aquesta voluntat no hi ha estat. I per tant les futures eleccions catalanes tenen una importància cabdal", ha constatat el president català. "No podem continuar amb una autonomia intervinguda i amb aquestes persecucions. Hem de recuperar l'esperit guanyador del Primer d'Octubre", ha manifestat Torra, que ha volgut finalitzar recordant el seu moment més amarg com a president.

"Un moment que personalment em sap molt greu és quan em retiren l'acta de diputat", ha comentat el cap de la Generalitat. "Si fem un seguit de coses, hem de ser conseqüents fins al final. Com podem explicar als ciutadans que ens hem reunit al Palau de la Generalitat, que hem votat al Parlament i ara, de sobte, ho acceptem?", s'ha qüestionat Torra. "Sincerament, no ho vaig entendre", ha conclòs el president de la Generalitat.