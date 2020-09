Tretze hores de rescat d'un escalador ferit al congost de Collegats

Rescat llarg i complicat de tretze hores d'un escalador accidentat al congost de Collegats, al terme municipal de la Pobla de Segur (Pallars Jussà). L'afectat ha patit una fractura de turmell a la via Tànger i els equips d'emergència han hagut de passar la nit a la paret amb ell i l'acompanyant. L'avís del succés es va rebre ahir dissabte a les 19.24 hores i alertava que un escalador s'havia fet mal al turmell a la Paret del Pessó i no podia continuar. A causa de l'ocàs no es va poder activar l'helicòpter i els GRAE de Bombers -6 efectius amb metge del SEM- van arribar per terra fins al ferit pels voltants de les 23 hores. Van fer un primer rescat per traslladar l'escalador fins a la capçalera de la via, on han passat la nit al ras.





1/2#bomberscat hem treballat en el rescat d'un escalador ferit al turmell a la Pobla de Segur.

Ahir al vespre (avís 19.24h) ens alertaven que un home s'havia fet mal al turmell i no podia continuar la via Tànger, a Collegats.

A causa de l'ocàs no es va poder activar l'helicòpter pic.twitter.com/0Pu8UV7Bin — Bombers (@bomberscat) September 27, 2020

A primera hora del matí d'avui diumenge, a les 08.30 hores, el muntanyenc ferit ha estat evacuat en helicòpter fins a la Pobla de Segur i, posteriorment, a l'hospital.