Manifestants dels CDR trenquen el cadenat del parc de la Ciutadella i entren al recinte

Alguns dels manifestants convocats pels CDR que des de les vuit del vespre expressen el rebuig a la inhabilitació del fins ara president de la Generalitat Quim Torra pels carrers del centre de Barcelona han trencat el cadenat del parc de la Ciutadella i han entrat al recinte per la porta del Passeig Companys, on no hi havia custòdia policial. Després s'han adreçat a la seu del Parlament de Catalunya, situada en aquest emblemàtic espai barceloní. Prèviament, un miler de persones havien intentat arribar a la delegació del govern espanyol. Tots els accessos estaven fortament custodiats pels Mossos, i en un d'ells, a la cruïlla dels carrers Mallorca amb Bruc, alguns manifestants han llançat caps de porc reals al cordó policial.

(S'actualitza la informació de la manifestació dels CDR contra la inhabilitació de Quim Torra afegint que alguns dels manifestants han accedit al Parc de la Ciutadella)

La manifestació ha començat poc abans de les vuit del vespre a Jardinets de Gràcia i s'ha adreçat al Passeig de Gràcia. A l'altura del carrer Mallorca hi havia forta presència policial i han seguit fins al carrer València, intentant arribar a la delegació del Govern. A la cruïlla amb el carrer Pau Claris, també fortament custodiada pels Mossos, han deixat una pancarta amb el lema 'Ni un pas enrere' i han seguit caminant. Més endavant han tret dos vestits de jutge amb caretes de porc mentre cridaven consignes com 'Els carrer seran sempre nostres' o 'Fora les forces d'ocupació'.

Segons s'ha difós a través de diferents grups de xarxes socials la intenció dels manifestants era adreçar-se primer a la delegació del govern espanyol a Barcelona i després a la plaça Sant Jaume per acabar a la plaça Urquinaona.

Durant tot el recorregut els manifestants han cridat consignes com 'Pim, pam, pum, que no en quedi ni un', 'Urquinaona, ho tornarem a fer', 'Fora les forces d'ocupació' o 'Fora, fora, fora, la justícia espanyola'. També, davant dels Mossos, han cridat lemes com 'No us mereixeu la senyera que porteu'.

A la cruïlla dels carrers Mallorca amb Bruc, també tancat per un desplegament policial nombrós, els manifestants han llançat caps de porc autèntics a la línia policial. Posteriorment han seguit caminant pel carrer Bruc. Posteriorment han arribat a la Gran Via, des d'on han seguit caminant camí del Parlament.

Un cop davant del Parc de la Ciutadella algunes desenes de manifestants han accedit al recinte pel Passeig Companys, on no hi havia presència policial. Després s'han adreçat davant del Parlament, estona durant la qual els Mossos han blindat l'edifici amb un cordó de seguretat de furgonetes i agents. Alguns dels manifestants han llançat objectes contundents contra la policia.

Els Mossos d'Esquadra han alertat els manifestants d'intervenció policial si no abandonaven l'actitud del llamçament d'objectes.

'Avui sortirem al carrer per denunciar la repressió del règim del 78. Porta la teva bossa de la brossa, et farà falta', afirmava la convocatòria de la manifestació que han difós els CDR.