Què diuen els titulars en paper d'aquest dilluns?

"El segon resident cerdà passa discret en un pont marcat per la contenció per la covid" és el titular principal de la portada de Regió7 d'avui, 28 de setembre. La fotografia és per al Baxi Manresa, que es queda sense aire al darrer tram en el partit contra el València. El diari també destaca que el Barça rubrica en una sola part una victòria contundent en el debut o?cial de Koeman; prop de mig miler d'atletes reprenen el pols de les curses al Berguedà; Ampans inicia la instal·lació dels mòduls de la nova residència a Sant Fruitós; i Junqueras rebutja l'indult com a via a la situació dels condemnats pel procés.

