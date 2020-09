El Suprem inhabilitarà Torra per unanimitat, segons avança El Español

La Sala Penal del Tribunal Suprem inhabilitarà el president de la Generalitat, Quim Torra, per unanimitat. Així ho ha avançat El Español aquest dilluns a primera hora del matí. El mitjà indica que la decisió dels cinc magistrats que han examinat el recurs de cassació de Torra s'ha pres sense discrepàncies.

D'aquesta manera, el Suprem confirma la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de condemnar el president de la Generalitat a un any i mig d'inhabilitació per un delicte de desobediència, per no haver fet cas a les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) que ordenaven retirar els llaços grocs i les pancartes a favor dels presos independentistes de la façana del Palau de la Generalitat i de la resta d'edificis públics en període electoral.

Segons informa El Español, la sentència ja s'ha deliberat i ben aviat s'enviarà al TSJC, que és qui l'ha d'executar. A partir d'aquí, Torra haurà de deixar el càrrec i, tal com indiquen els serveis jurídics del Departament de Presidència, el president del Parlament, Roger Torrent, tindrà la potestat d'activar el procés electoral. Aquest digital afirma que els magistrats «no han tardat a arribar a una decisió», facilitada pel fet que el president va assumir el delicte de desobediència durant el judici.

Els advocats Gonzalo Boye i Isabel Elbal van al·legar en la seva defensa la «desproporció» que suposaria una condemna que implica el cessament d'un president pel simple fet de negar-se a retirar una pancarta, en un legítim exercici de la llibertat d'expressió que, segons la seva opinió, la Junta Electoral no tenia autoritat per retallar. A més, van demanar al tribunal que elevés al Tribunal de Justícia de la Unió Europea diverses qüestions prejudicials –entre elles si és possible la inhabilitació del president català per concórrer a eleccions europees i si la seva destitució per negar-se a condemnar una pancarta és una mesura proporcional–, i en aquest cas creu que el Suprem hauria de suspendre el dictat de la sentència fins que Luxemburg es pronunciï.