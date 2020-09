Tamara Carrasco serà jutjada avui per presumpta incitació de desordres públics

El jutjat del Penal número 25 de Barcelona obre aquest dilluns vista oral contra l'activista Tamara Carrasco. A final de gener d'aquest any la fiscalia feia pública la seva petició de pena, concretament de set mesos de presó i inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi durant la condemna. El ministeri públic considera que Carrasco va cometre un delicte d'incitació de desordres públics i acusa l'activista d'haver enviat un missatge de veu a través de WhatsApp on «impartia directrius per a accions reivindicatives dels CDR durant la Setmana Santa del 2018».

El ministeri públic considera constatat que la nit del 26 i la jornada del 27 de març una «multitud de persones indeterminada» va fer actes per «pertorbar la convivència i el normal desenvolupament». També destaca que el missatge constitueix un delicte de distribució o difusió pública d'una consigna que incita a la comissió d'un delicte de desordres públics.

Tamara Carrasco va ser detinguda l'abril del 2018 i inicialment va ser investigada per l'Audiència Nacional per rebel·lió i terrorisme. El novembre del mateix any el magistrat de l'Audiència Nacional Diego De Egea decidia enviar el cas als jutjats catalans per un delicte de desordres públics.