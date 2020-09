10 veus de la Catalunya Central opinen sobre la inhabilitació de Torra

El Tribunal Suprem va confirmar ahir la sentència que condemna a un any i mig d'inhabilitació el fins ara president de la Generalitat, Quim Torra, que s'ha convertit en el primer president de la Generalitat els últims 40 anys que, en exercici del seu càrrec, és inhabilitat i ha d'abandonar-lo abans d'acabar el seu mandat. Torra es veu obligat així a deixar el càrrec de president sense que estigui previst investir un substitut, cosa que aboca Catalunya a quatre mesos de provisionalitat, en plena pandèmia i amb el 7 de febrer com a possible horitzó electoral. Regió7 ha preguntat a 10 personalitats de la Catalunya Central què en pensen de la sentència, quins en seran els efectes, quina resposta política caldria donar i què cal fer a partir d'ara, entre d'altres qüestions.

«Els moderats també veuen que Espanya no té projecte per a Catalunya»

TONI ERRO. FEDERACIÓ DE VEÏNS DE MANRESA

Creu que al carrer s'entén la inhabilitació?

És difícil que s'entengui. La realitat de la gent queda lluny de la presidència de la Generalitat, però la ciutadania és prou madura per copsar la injustícia i que hi ha una espiral de repressió contra el poble de Catalunya i els seus representants. Crec que la gent sortirà al carrer i tindrà ganes de dir-hi alguna cosa. Crec que la gent sent que li toca de prop. A vegades hi ha distanciament amb la gestió d'un govern però crec que aquesta injustícia és prou palesa perquè es configuri una idea de repressió brutal i injusta per part de tots els estaments de l'Estat

Què pensa que hauria estat més profitós per a la convivència?

Ser més just, intentar ponderar la resposta al que podien interpretar ells com un estirabot del president. Una sentència més suau no hauria escalfat tant els ànims. Tor-ra deia que la sentència ja estava escrita. Que a tot s'hi atrevien. Hauria estat igual treure la pancarta perquè s'haurien enganxat a una altra cosa. Amb això i la mentida només aconsegueixen més desafecció. Poden reprimir el que vulguin que fins i tot els moderats veuen que Espanya no té projecte per a Catalunya.

«El que cal és la convocatòria d'eleccions en el termini més breu possible»

ANDRÉS ROJO. CAP DE CIUTADANS MANRESA

S'esperava el pronunciament que ha fet el Suprem?

Sincerament, no me l'esperava. I no me l'esperava perquè considero que la presumpció d'innocència cal mantenir-la fins al darrer moment en qualsevol procediment judicial. Dit això, cal reiterar que el nostre grup polític respecta les resolucions judicials. Nosaltres no som ningú per jutjar si una sentència és oportuna o inoportuna. No som juristes. Nosaltres ens dediquem a la política, en el nostre cas a la política municipal, i deixem espai al pode judicial perquè determini què constitueix o no una il·legalitat, sempre en funció de les proves que els arribin. Nosaltres som imparcials no només en aquesta sentència sinó en el que pertoca a pronunciaments judicials.

Què considera que li toca fer ara a l'executiu català?

El més lògic és que si el president està inhabilitat es convoquin unes eleccions de la forma més ràpida possible. És més, creiem que vista la situació en què es trobava l'executiu el més encertat hauria estat haver convocat abans les eleccions, tal com havia dit el president Torra quan va considerar esgotada la legislatura. Estem preparats per continuar sent la força majoritària a Catalunya.

«La resposta a la desobediència és absolutament desproporcionada»

ANA QUEROL. COORDINADORA DE MANRESA EN COMÚ

La sentència del Tribunal Suprem contribueix a solucionar o empitjorar el panorama polític català

Des del punt de vista de Manresa en Comú la sentència l'empitjora perquè un altre cop es fa un pas més en la direcció errònia de la judicialització de la política. El que aporta és més conflicte i desgavell a la política català. No col·labora gens i va en direcció contrària a aportar vies de solució i estabilitat a l'escenari polític. Lògicament el que fa és generar una confrontació encara més forta entre poders i això ho acabarem pagant, com sempre, els catalans i les catalanes. La resposta a la desobediència per no retirar la pancarta és absolutament desproporcionada i entra en un terreny perillós. És molt perillós que el poder judicial inhabiliti un president.

Quina és la resposta política que caldria donar?

Crec que fa temps que s'hauria hagut de ser convocar eleccions a Catalunya. El mateix president

Torra va dir que legislatura estava esgotada. Una solució constructiva seria convocar eleccions. Una convocatòria que s'hauria hagut d'implementar al marge de la sentència perquè el govern català fa temps que no governa per problemes interns.

«Els no independentistes també han de defensar els drets bàsics»

JORDI CORRONS. PRESIDENT D'ÒMNIUM BAGES

El president Torra és membre d'Òmnium Cultural. L'entitat se sent encara més afectada per la sentència del Suprem en relació amb Torra per aquesta doble condició?

Per aquesta doble condició no. Ens l'estimem molt i va ser president de la nostra entitat, però el posicionament per la situació que es deriva de la sentència del Tribunal Suprem no té res a veure amb el fet que sigui company nostre sinó que té a veure amb els drets fonamentals i democràtics. L'executiu català ha de fer la feina que li pertoca i considero que el que ens toca personalment i com a poble de Catalunya és implicar-nos en la defensa dels drets bàsics. No em refereixo només a les persones independentistes sinó, vist el que hi ha, a totes aquelles que tinguin interès a exercir de ciutadans lliures, crítics i compromesos.

Considera lògic el pronunciament judicial?

Evidentment, no. La Junta Electoral ha de vetllar per la neutralitat. I la pancarta per la qual se'l condemna reclamava drets fonamentals, com el de protesta. Així que es tracta d'una condemna sobre la base d'una excusa perquè la voluntat popular dels catalans no sigui respectada. Una més.

«Hem de fugir d'aquesta Espanya demòfoba i antidemocràtica»

MARC ALOY. ALCALDE DE MANRESA

Què toca fer ara políticament en aquest nou escenari?

L'Estat espanyol continua demostrant que la repressió no té límits i en aquesta ocasió inhabilita el 131è president de la Generalitat, elegit democràticament, en ple exercici de les seves funcions, per una pancarta. La irracionalitat dels poders de l'estat és profunda i incomprensible, però tot plegat ens referma en el camí que estem fent, cap a una República catalana que defensi els drets i les llibertats de totes les persones. Volem fugir d'aquesta Espanya demòfoba i antidemocràtica.

Quina és la resposta que creu que s'ha de donar?

La resposta que cal és seguir treballant per aconseguir la independència, per esdevenir un estat. Cal fermesa i unitat estratègica de les forces independentistes i del conjunt del sobiranisme per exigir la fi de la repressió, una llei d'amnistia i un referèndum d'autodeterminació. Cal que en les properes eleccions demostrem al món que l'independentisme és majoritari. Per això, és imprescindible treballar per assolir els millors resultats de la història, superar el 50% dels vots i amb una estratègia compartida fer avançar aquest país cap a una República catalana justa, solidària i lliure.

«És la constatació de la involució de la justícia a les institucions catalanes»

DAVID FONT. ALCALDE DE GIRONELLA

Què en pensa, de la sentència del Tribunal Suprem que suposa la inhabilitació del president de la Generalitat Quim Torra?

És la constatació de la involució de la justícia a les institucions catalanes, amb una sentència escrita abans d'escoltar-lo a ell. És un nou menyspreu a la veu dels catalans, que escullen els seus presidents i representants polítics. Tot això comença quan els catalans i catalanes decidim votar. El 9-N i com a resultat amb el president, Artur Mas, inhabilitat. Més tard, l'1-O amb el president Carles Puigdemont, que ha acabat amb ell a l'exili. I el 21-D ja amb el president Quim Torra, que ara ha estat inhabilitat per exercir la llibertat d'expressió. D'això se'n diu venjança, per evitar que el poble català segueixi el camí que lliurement ha escollit. Perquè la política és això: donar la veu al poble. I la justicia no és això: fer callar la veu del poble.

Què creu que passarà a partir d'aquest moment?

La normativa és clara: cal iniciar el procés al Parlament per escollir nova presidència, ja que tothom estarà en funcions. Cal compartir entre partits polítics independentistes aquesta resposta, i preservar sempre la institució de la Generalitat de Catalunya.

«Crec que s'han de respectar les decisions judicials ens agradin o no»

CRISTÒFOL GIMENO. PRIMER SECRETARI FEDERACIÓ XI PSC

Com valora la inhabilitació del president Quim Torra?

El que és evident és que ja s'esperava. En les primeres declaracions ja va reconèixer que havia desobeït i , per tant, ja és una cosa que se sabia i només faltava saber quan. A partir d'aquí crec que s'han de respectar les decisions judicials ens agradin o no.

Quin creu que és l'escenari que es dibuixa a partir d'ara?

Es planteja un escenari que hauria de ser d'eleccions autonòmiques com abans millor. Aquest govern, el mateix president ja havia dit que estava esgotat i dividit, per tant,ja semblava que aniria cap aquí. Sembla que els dos partits ja s'han posat d'acord en el període transitori fins a la convocatòria de les eleccions i esperem a veure com va esdevenint tot. Haurem d'estar atents per veure què toca fer en cada moment.

Troba proporcionada la inhabilitació del president per treure una pancarta?

El tema que s'addueix és el de la llibertat d'expressió, que no dic pas que no, però en període electoral hi ha coses que no es poden fer segons les normes establertes amb una llei catalana. Però és una decisió gairebé volguda per mantenir el pols i seguir l'estratègia de la confrontació.

«És un dels nombrosos despropòsits d'un estat que ataca el poble català»

MONTSE VENTURÓS. ALCALDESSA DE BERGA

Què opina de la inhabilitació del president Torra?

A títol personal, penso que és un dels nombrosos despropòsits d'un estat que ataca el poble català, una peça més de la repressió evident que hi ha no només contra càrrecs electes sinó de persones de la societat civil. És un despropòsit però no és res que em sorprengui si som coneixedors de la història repressiva contra el poble català. La lluita té unes conseqüències que també formen part del dia a dia. Les hem de tenir assimilades. Això no ens ha de fer deixar de lluitar o desviar-nos de l'objectiu que és la independència dels Països Catalans.

Té sensació de 'déjà vu' tenint en compte que vostè també va ser inhabilitada el 2018?

Veig que aquí no hi hagut una unitat estratègica com sí que hi va haver a l'Ajuntament de Berga. Em sembla molt bé que es facin quatre tuits i declaracions en contra de la resolució però fa molt de temps que sabem que el president Torra pot ser inhabilitat, però, en canvi, no s'ha preparat aquest escenari. Hi ha una lluita fratricida per una pura qüestió electoral.

Què creu que passarà ara?

No ho sé. L'única sortida que veiem a la inhabilitació del president de la Generalitat és convocar unes eleccions? Em sorprèn molt.

«El compliment de la sentència arriba en un moment molt inoportú»

SÍLVIA GRATACÒS. PRESIDENTA DE LA CAMBRA DE MANRESA

Quina opinió li mereix la inhabilitació del president Torra?

Com a Cambra, encara no tenim una posició formal, però rebutjo la judicialització de la política, que ja ha passat amb tres presidents. També vull demanar respecte per la persona. Quim Torra va ser escollit democràticament i mereix un reconeixement. En tercer lloc vull dir que el compliment de la sentència arriba en un moment molt inoportú, en plena crisi econòmica i crisi sanitària i no ens podem permetre, com a país, que les institucions que ens governen es vagin dinamitant. Necessitem un govern fort, i això ens desestabilitza.

Creu que la decisió en ferm del Tribunal Suprem tindrà conseqüències econòmiques?

Segur. Hi havia moltes propostes damunt la taula del Govern que estaven a punt de la seva aprovació i que ara no es podran tirar endavant perquè hi haurà d'haver una reformulació del Govern. És evident que tindrà conseqüències perquè hi haurà decisions que es posposaran, i no estem per posposar res. Serà un obstacle més. En qualsevol cas, no crec que sigui positiu convocar unes eleccions accelerades, perquè els consellers han de poder desplegar la seva feina al llarg de la legislatura.

«Si es perllonga la incertesa política podríem entrar en un segon any de crisi»

ESTEVE PINTÓ. PRESIDENT DE PIMEC CATALUNYA CENTRAL

Com valora la inhabilitació del president?

La trobo molt desproporcionada, però és cert que Quim Torra hauria d'haver estat més atent al tema de la pancarta, perquè sabíem que la justícia espanyola era capaç d'inhabilitar-lo. Hauria d'haver sospesat les conseqüències.

Considera que per al sector econòmic pot tenir un impacte negatiu?

Arriba en un mal moment, quan hauríem de centrar l'atenció en l'impacte sanitari, social i econòmic que provoca la covid-19 i no pas en qüestions de desestabilització política. Si ara es perllonga un temps d'incertesa política podríem entrar en un segon any de crisi. I la crisi sanitària, afegida a la incertesa política, no pot fer més que empitjorar les coses. Espero que el Govern de la Generalitat estigui a l'alçada de la situació i mostri unitat.

Com creu que es pot materialitzar aquest impacte en l'economia?

No és mesurable, però és ficar més llenya al foc. Empitjora les coses, quan els polítics no s'haurien de distreure de resoldre la situació. El diner és poruc i li calen pocs motius per prendre decisions que potser no ens beneficiaran.