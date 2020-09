CCOO denuncia que en el 74% d'aules s'incompleix la distància de seguretat

Al 74,4% de les aules de les escoles de Catalunya no es pot mantenir el metre i mig de distància de seguretat per la covid-19 i el 57,7% dels centres no ha rebut les mascaretes FFP2 per als docents o personal d'atenció educativa que n'han de dur. Així es desprèn d'una enquesta feta per CCOO la primera setmana del curs escolar a 1.750 treballadors docents i no docents de 1.246 centres públics, privats i concertats de totes les etapes educatives.

Aquestes dades han portat el sindicat a presentar una denúncia a Inspecció de Treball, segons va explicar ahir el responsable d'educació de CCOO, Manel Pulido. També han convocat una manifestació per aquest dimarts a les 17.30 hores davant els serveis territorials d'Educació, que a Lleida serà dimecres.

L'enquesta també indica que al 40% de les aules d'infantil i primària se supera la ràtio de 20 alumnes per aula. En concret, a infantil la ràtio legal de 20 alumnes se supera en el 38,84% dels casos i a primària el percentatge arriba al 40,85%. Les aules d'adults superen els 24 alumnes en un 51,82% dels casos. A FP i Batxillerat l'incompliment de la ràtio és menor a l'1% segons l'enquesta.

Rosa Maria Villaró, responsable d'acció sindical de sectors públics de la federació d'educació de CCOO de Catalunya, diu que els percentatges en aquest cas «no són tan representatius» perquè el formulari estava «més encarat a infantil i primària».

Pel que fa a les mascaretes higièniques, menys segures que les FFP2, l'enquesta mostra que la primera setmana del curs havien arribat amb les corresponents instruccions d'ús al 60,9% dels centres. Per altra banda en el 58,5% dels centres el gel hidroalcohòlic que havia arribat es considerava suficient.

Les aules es poden ventilar de manera suficient en el 77,6% dels casos, i no es poden ventilar en el 16,3%. La resta de les respostes indiquen que algunes sí i altres no o que la persona enquestada ho desconeix.

Pel que fa a la distància de seguretat al menjador, el 59% dels enquestats consideren que no es pot mantenir i el 41% que sí. Els serveis sanitaris s'han adequat de manera suficient segons el 74,8% de les persones que van respondre l'enquesta. El 30,9% d'aquests espais es netegen un cop al dia, el 45,6% dos cops, i el 17% tres vegades. El 6% es netegen més de tres vegades. El 19,2% del personal docent i el 38,3% de l'alumnat no neteja el seu espai.

El sindicat ha presentat una denúncia a Inspecció de Treball perquè creu que les dades de l'enquesta evidencien que el Departament d'Educació «no ha complert els compromisos». Pulido apunta com «especialment preocupants» les respostes dels enquestats, que representen la meitat de les escoles catalanes, que fan referència a la distància de seguretat i el proveïment d'equips de protecció individual especialment pel personal vulnerable. Villaró afegeix que la denúncia té a veure principalment amb l'absència de mascaretes FFP2 en molts centres. «Als centres educatius el personal ha de dur aquest tipus de mascaretes perquè la distància de seguretat no es pot mantenir i les condicions de ventilació són les que són».